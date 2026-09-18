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Dani Ceballos se moja con el Balón de Oro y tiene a un bético entre sus favoritos: "Lo ha ganado todo"
El utrerano tiene claro quién debe ser el Balón de Oro esta temporada y situa a un bético por delante de Kylian Mbappé y Lamine Yamal
Ceballos, Marc Roca y sus charlas al descubierto con el árbitro: "Lo que tú digas, Dani"
Dani Ceballos ha vuelto a jugar en el Villamarín vistiendo la camiseta verdiblanca en un partido que se saldó con una victoria justita contra el Getafe de Bordalás. El utrerano se encuentra muy feliz de nuevo en el Betis y contó a ElDesmarque cómo se sintió en un día tan especial. También le preguntamos por el Balón de Oro y tiene claro que el que más se lo merece es un jugador crecido en la cantera del Real Betis Balompié: Fabián Ruiz. El centrocampista cree que es el que más se lo merece porque lo ha ganado todo esta temporada, incluyendo un Mundial con España y una Champions League con el PSG. Puedes ver el vídeo completo en la parte superior.