Dani Ceballos se moja con el Balón de Oro y tiene a un bético entre sus favoritos: "Lo ha ganado todo"

Fran Duarte Madrid, 18 SEP 2026 - 09:32h.

El utrerano tiene claro quién debe ser el Balón de Oro esta temporada y situa a un bético por delante de Kylian Mbappé y Lamine Yamal

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