Álvaro Borrego 17 SEP 2026 - 22:02h.

El utrerano reconoció que lo que más feliz le hizo fue "el cariño de los béticos"

La reacción de Nelson Deossa cuando le dieron el MVP del Betis - Getafe: "No lo esperaba"

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Nueve años después Dani Ceballos volvió a jugar como local con la camiseta del Real Betis. Un reencuentro que ha soñado durante mucho tiempo y que incluso esperó haberlo logrado "mucho antes", pero como dijo en su presentación el tiempo siempre pone las cosas en su lugar. El utrerano participó la última media hora del triunfo contra el Getafe, que permite al equipo consolidar su tercera plaza en LaLiga. Un sueño cumplido para el futbolista, que se siente mucho más maduro que cuando se fue al Real Madrid.

Cómo ha sido su primera vez en La Cartuja: "Reencuentro después de mucho tiempo. Lo más importante es la victoria, es un día muy especial para mí, por cómo me ha recibido la gente. Estoy muy feliz".

¿Cuánto llevaba soñado esto? "Ha sido larga la espera, más de lo que yo esperaba. Feliz por los tres puntos, por que la gente ha respondido como yo creía y ahora me toca devolver la confianza en el campo".

Un Betis dispuesto a todo: "Muy feliz. El club va creciendo a pasos agigantados, cuando me fui era un gran club pero ahora es un grande de España. Tenemos que tener los pies en el suelo pero tenemos un equipo bastante competitivo, 25 jugadores que están en una dinámica espectacular, sobre todo muy bien acompañados por lo que el míster nos va diciendo en el día a día".

Qué es lo que más feliz le hace a Dani Ceballos: "Si te digo la verdad el cariño. Tenía algo de dudas pero sabía que podía haber aplausos o pitos pero cuando tocara el primer balón los pitos se iban a cambiar por aplausos. Me siento bien, cómodo, con confianza".

Qué ha cambiado en Dani Ceballos desde que salió del Betis: "A nivel personal es diferente, tengo una seguridad emocional muy buena, una familia muy bonita. Hay un Dani totalmente diferente al que se fue. En lo futbolístico antes podía jugar en muchas posiciones, ahora me encuentro más cómodo en el doble pivote o incluso detrás del delantero. Ahora me siento con más experiencia".