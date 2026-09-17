Pepe Jiménez Sevilla, 17 SEP 2026 - 10:27h.

El árbitro advirtió a sus compañeros del rol que llevaría Ceballos ante el Villarreal

El vestuario del Betis, feliz por el re-debut de Dani Ceballos: "Qué orgullo más grande tenerte aquí"

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La tecnología, si está bien utilizada, es un auténtico lujo en el fútbol. Uno de los ejemplos es la REFCAM instalada durante algunos encuentros en la élite, una cámara que luce el árbitro y que permite a los aficionados ver y escuchar el partido como si fuesen colegiados. En el Villarreal - Betis, la historia permitió descubrir ciertas conversaciones muy curiosas.

Hernández Maeso, colegiado del encuentro, llevó consigo una cámara que, además de ser muy llamativa a la vista, permite ver cómo trabaja el árbitro, cómo conversa y cómo decide. Gracias a ella, por ejemplo, se puede escuchar la charla con los capitanes, las explicaciones de diversas jugadas o conversaciones muy curiosas.

Una de ellas, por ejemplo, la tuvo el propio colegiado con sus ayudantes al salir Dani Ceballos, jugador del que advierte que "hará el rol de Isco, de aguantar un poco la pelota". Esta indicación, posiblemente, sería para gestionar ciertas faltas o contactos sobre el '25', ya que su estilo invita a más fricción.

Con el ex del Real Madrid, igualmente, tiene varias conversaciones interesantes. Dani Ceballos, por ejemplo, le pide que revisen la norma que saca a un jugador durante un minuto tras ser atendido, algo que el árbitro defiende y argumenta que "no es responsabilidad nuestra".

Igualmente, en el tramo final, Ceballos reclama una falta y se le escucha perfectamente decir "es igual que la otra", a la que el árbitro responde diciéndole que se tira y, ante la reiterada protesta, cierra con un "lo que tú digas, Dani".

Marc Roca y su confesión al árbitro

Otro de los que deja un curioso capítulo es Marc Roca, futbolista que en el tramo final del encuentro le confiesa al colegiado que "estamos reventados", situación a la que responde Maeso reconociendo que "yo incluido, eh".

"Esto no se lo dices a los rivales, eh", bromea el colegiado ante un Marc Roca que, dentro de su cansancio, sonríe e intenta seguir presionando al Villarreal.