Pablo Sánchez 18 SEP 2026 - 12:01h.

Los vaivenes de Take Kubo en el mercado y su estabilidad en la Real Sociedad: "Antes me movía año tras año de un club a otro"

El jugador fue crítico con el partido de todo el equipo

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La primera parte ante el Bournemouth condenó a la Real Sociedad y sus posibilidades de sumar en su estreno en la Europa League esta temporada. El equipo se marchó 0-2 al descanso tras muchos errores y, pese a que los solventó en cierto modo en el segundo acto, solo le dio para recortar distancias. El tropiezo tiene muchas lecturas y la mayoría apuntan a errores generalizados. De ahí que Sergio Gómez quiera restarle importancia a uno de los planes de Pellegrino Matarazzo durante el encuentro.

El técnico de Nueva Jersey tomó la decisión de retirar del campo a Héctor Fort en el descanso. Su salida, precisamente el día de su debut como txuri urdin en Anoeta, lo dejó marcado. A partir de ahí el equipo mejoró, aunque su compañero Sergio reiteró que para nada se debió a un cambio siempre comprometido.

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"Creo que la imagen de la segunda parte no ha sido por el cambio. Héctor es un buen chaval, creo que está entrenando muy bien y se merecía esta oportunidad. Sabemos que tiene muchísima competencia con Jonmi, pero va a tener muchísimos minutos y seguro que va a dar mucho rendimiento esta temporada. Hoy no han salido las cosas, pero a mí tampoco, a los centrales tampoco, en el medio campo hemos perdido todos los duelos y los delanteros tampoco estaban haciendo nada", aportó tras el encuentro.

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Marco Rose y la Real Sociedad

El entrenador del Bournemouth se encargó de ensalzar la victoria de los suyos ante un equipo muy temido sobre el que solo tiene palabras de elogio. "Sabemos que a la Real le gusta estar por el centro del campo y tener la pelota, pero hemos hecho una presión muy intensa. Hemos tenido que ser brillantes y la primera parte ha sido muy buena", subrayó. Sobre el planteamiento inicial de Matarazzo, dijo que pensaba que iba a jugar "con tres centrocampistas" pero que "cuando tienes tu plan claro no hay problema".