Fran Fuentes 15 SEP 2026 - 18:05h.

"Nuestro objetivo va a ser intentar ganar la Europa League", aclara

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Con motivo del arranque de la UEFA Europa League, Take Kubo ha comparecido en los medios oficiales de la Real Sociedad mostrando su faceta más personal. El extremo japonés, que arranca ya nada menos que su cuarta temporada en Anoeta, es uno de los grandes talentos de LALIGA. Sin embargo, diversas lesiones le han lastrado en las últimas campañas, dejándole lejos de su mejor nivel y propiciando que ahora, con Pellegrino Matarazzo, no tenga esa continuidad como titular que, por ejemplo, sí que gozaba con Imanol Alguacil. Pese a todo, ahora reconoce que ha encontrado estabilidad y un hogar en un lugar como el conjunto txuri urdin.

Así lo comentaba en el vídeo compartido por la entidad: "Era un jugador que me movía año tras año de un club a otro. Aquí estoy repitiendo un año tras otro", explica. Y es que sendas cesiones a clubes como RCD Mallorca, Villarreal CF, Getafe CF o, de nuevo, el RCD Mallorca, siempre con paso intermedio por el Real Madrid probándose en las pretemporadas, le llevó a sostener una situación difícil en la que cada año sentía que era una lucha encarnizada por ganarse una oportunidad.

El título de Copa con la Real Sociedad: "Me quito un peso de encima"

Pese a todo, llegó a la Real Sociedad, y en Anoeta tocó metal por primera vez con la Copa del Rey: "No tenía ningún torneo como profesional hasta ahora. De pequeño lo había ganado todo, y de repente me muevo al fútbol profesional y las cosas cambian un poquito. Estoy contento y a la vez me quito un peso de encima, al tener un trofeo en la vitrina ya puedes estar más tranquilo", explica. Y es que su irrupción como estrella emergente le llevó a tener que gestionar desde muy joven unas expectativas, quizá, demasiado altas.

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Por último, Take Kubo se siente muy ambicioso y ve la Real Sociedad pudiendo luchar por un título europeo: "Nuestro objetivo va a ser intentar ganar la Europa League", sentencia.