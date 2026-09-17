Rueda de prensa posterior al Real Sociedad-Bournemouth

España tiene que remontar por la plaza extra de Champions League: así va la clasificación

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Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, atendió a Movistar tras la derrota ante el Bournemouth (1-2) en casa en su estreno este curso en la UEFA Europa League, en un duelo que dejó una imagen paupérrima durante la primera mitad y una reacción insuficiente en la segunda y en el que hubo un gran señalado en clave donostiarra.

Sensaciones de la derrota y el primer tiempo: "Buena pregunta, qué pasó en la primera parte. No cambiamos nada en la segunda. Misma estructura, mismo plan. Nos faltó intensidad, ganar los duelos, estuvimos persiguiendo jugadores. No fue suficiente, no teníamos el espíritu suficiente para jugar en la Europa League, teníamos demasiado respeto, no teníamos activación suficiente y no fue suficiente".

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Ocasiones para empatar en el segundo: "Sí, pudimos. Eso somos, es por lo que demostramos, es por lo que ganamos la Copa y por lo que ganamos partidos. Así queremos jugar, con esta intensidad y este estilo, así que sólo cambia la actitud en la segunda mitad. Tuvimos muchas ocasiones. La diferencia entre la primera y la segunda fue que fuimos mucho mejor que nuestro rival en la segunda".

Mensaje al descanso a los jugadores: "Encontrar quién somos. Con lo que mostramos no fue suficiente, ese fue el mensaje. Teníamos que cambiar, no sólo el cambio, el equipo entero, la forma en la que jugamos la primera parte, que no fue buena".

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Las ocasiones de Oskarsson: "Muy claras, muy claras. Incluso Guedes tiene una buena, la de Oyarzabal otra buena, el pase de Sergio Gómez es otra buena ocasiones. Sí, tuvimos grandes ocasiones para marcar".