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Alineaciones confirmadas de Real Sociedad y Bournemouth hoy en Europa League

Unai Marrero, en la previa de un partido de la Real Sociedad
Unai Marrero, en la previa de un partido de la Real Sociedad. Europa Press
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Alineaciones confirmadas en Anoeta. En plena jornada intersemanal y con casi todos los focos puestos en LaLiga, la Real Sociedad arranca este jueves su camino en la UEFA Europa League en casa, ante los suyos, recibiendo a un Bournemouth que a priori se perfila como uno de los rivales más competitivos a los que se tendrá que enfrentar el cuadro donostiarra durante esta Fase Liga.

Once de la Real Sociedad: bajas y novedades

Pellegrino Matarazzo no puede contar con Aramburu, que arrastra sanción. Además, Zubeldia y Odriozola se quedaron fuera de la convocatoria por sanción. Más allá de eso, la gran novedad del once es la titularidad de Héctor Fort, que apenas ha disputado 9 minutos desde su llegada e intentará aprovechar la baja de Aramburu en la banda derecha.

La Real Sociedad sale de inicio con Unai Marrero; Héctor Fort, Beitia, Jon Martín, Sarr, Sergio Gómez; Turrientes, Yangel Herrera; Oyarzabal, Barrenetxea y Óskarsson.

En el banquillo del cuadro donostiarra esperarán su turno Remiro, Aihen Muñoz, Gorrotxategi, Guedes, Ochieng, Take Kubo, Pablo Marín, Pacheco, Carlos Soler, Zakharyan, Luka Sucic y Marchal.

Once del Bournemouth: bajas y novedades

Marco Rose, entrenador del cuadro inglés, no puede contar este jueves para el estreno europeo con Amine Adli ni Veljko Milosavljević, que están lesionados. El técnico da continuidad a su último once y apenas introduce novedades en este estreno europeo.

Así pues, el Bournemouth sale de inicio con Petrovic; Smith, Hill, António Silva, Truffert; Rayan, Scott, Adams, Tavernier; Evanilson y Kluivert.

En el banquillo del cuadro inglés estarán Gregorio, Allan, Cook, Julio Soler, Brooks, Christie, Gannon-Doak, Diakité, Toth y Rodríguez.

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