Alineaciones confirmadas de Real Sociedad y Bournemouth hoy en Europa League

Primera titularidad para Héctor Fort

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Alineaciones confirmadas en Anoeta. En plena jornada intersemanal y con casi todos los focos puestos en LaLiga, la Real Sociedad arranca este jueves su camino en la UEFA Europa League en casa, ante los suyos, recibiendo a un Bournemouth que a priori se perfila como uno de los rivales más competitivos a los que se tendrá que enfrentar el cuadro donostiarra durante esta Fase Liga.

Once de la Real Sociedad: bajas y novedades

Pellegrino Matarazzo no puede contar con Aramburu, que arrastra sanción. Además, Zubeldia y Odriozola se quedaron fuera de la convocatoria por sanción. Más allá de eso, la gran novedad del once es la titularidad de Héctor Fort, que apenas ha disputado 9 minutos desde su llegada e intentará aprovechar la baja de Aramburu en la banda derecha.

La Real Sociedad sale de inicio con Unai Marrero; Héctor Fort, Beitia, Jon Martín, Sarr, Sergio Gómez; Turrientes, Yangel Herrera; Oyarzabal, Barrenetxea y Óskarsson.

En el banquillo del cuadro donostiarra esperarán su turno Remiro, Aihen Muñoz, Gorrotxategi, Guedes, Ochieng, Take Kubo, Pablo Marín, Pacheco, Carlos Soler, Zakharyan, Luka Sucic y Marchal.

Once del Bournemouth: bajas y novedades

Marco Rose, entrenador del cuadro inglés, no puede contar este jueves para el estreno europeo con Amine Adli ni Veljko Milosavljević, que están lesionados. El técnico da continuidad a su último once y apenas introduce novedades en este estreno europeo.

Así pues, el Bournemouth sale de inicio con Petrovic; Smith, Hill, António Silva, Truffert; Rayan, Scott, Adams, Tavernier; Evanilson y Kluivert.

En el banquillo del cuadro inglés estarán Gregorio, Allan, Cook, Julio Soler, Brooks, Christie, Gannon-Doak, Diakité, Toth y Rodríguez.