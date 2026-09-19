Joaquín Anduro 19 SEP 2026 - 13:42h.

Simeone apuesta por contrarrestar los peligros del Real Madrid

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El gran partido de LALIGA EA Sports antes del parón de selecciones llega en el Riyadh Air Metropolitano con el duelo entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid recuperando ese enfrentamiento entre Diego Pablo Simeone y José Mourinho que marcó los inicios del Cholo como rojiblanco. El técnico argentino, en sala de prensa, ha refrendado el "aprecio" que le tiene a Mou y ha bromeado con volver a jugar el choque entre los dos grandes equipos madrileños en una fecha similar bromeando sobre las "bolas frías" del sorteo del calendario.

Diego Pablo Simeone, sobre José Mourinho, el Real Madrid y el derbi

Mejoría de los últimos días o capítulo nuevo en un derbi: "Estamos acostumbrados a que el partido anterior no va relacionado al clásico de la ciudad. Obviamente, no entiendo que el partido anterior de ellos o nuestro vaya pegado al partido que va a pasar mañana. Mañana va a ser diferente, con dos equipos que tienen buenos futbolistas y esperemos llevar el partido a donde podamos hacerles daño".

Quién tendrá espacio para correr: "Por las características de cada uno de los equipos, como bien comentabas, posiblemente ellos tengan una transición aún mejor que la nuestra, mucho más vertical. A la recuperación de la pelota, su primera opción es Mbappé y su segunda es Vinicius y son chicos que son muy potentes y muy fuertes y que, ante cualquier situación de pérdida de pelota, juegan con esa situación. Buscar del lado nuestro el interpretar de la mejor manera el partido para que las pérdidas no te lleven a donde ellos se sienten más cómodos que es lo que mejor han demostrado desde que empezó LALIGA todas estas transiciones tan rapidísimas que tienen".

Recuerdos de los enfrentamientos en los derbis con Mourinho y evolución del Cholo: "La verdad, ponerme y detenerme en tantos años atrás... ahora no me vienen respuestas para agradar a tu pregunta. Tengo un grandísimo respeto por Mourinho. Obviamente, admirador de él por muchísimo tiempo. Lo he seguido, lo he mirado... Él sabe el aprecio que le tengo y esperemos mañana poder competir como lo hemos hecho cuando nos ha tocado enfrentarlo".

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Partido en fechas similares al año pasado y cómo espera cambios en el ambiente con respecto a ese partido con Julián: "Casualidad. Siempre es a estas alturas, la bola fría (risas). Madrid está viviendo una semana increíble. Me tocó tener la oportunidad de pasar un rato en la Fórmula 1, me tocó ayer ir un rato a ver a Shakira, mañana juega el Real Madrid-Atlético... mañana la gente va a estar espectacular. Madrid crece, Madrid sigue creciendo. Hay una energía en la ciudad buenísima y ojalá que mañana la podamos disfrutar".

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Le sigue poniendo a Simeone un derbi: "Es diferente. No podemos mentirnos. La realidad es que hay una tensión y una ilusión enormes por la rivalidad que hay, la competitividad que hemos logrado recuperar en estos últimos 15 años y la seguridad creo que es un valor importante en este partido. Ojalá que mañana la podamos demostrar en el campo llevando el partido donde creamos que les podemos hacerles daño".