Simeone deja en el aire a Julián Álvarez y le pone deberes a Grimaldo en el Atlético

Joaquín Anduro 19 SEP 2026 - 14:14h.

Los nombres propios del Cholo Simeone antes del derbi

Simeone bromea con la "bola fría" del calendario por el derbi y elogia a Mourinho: "Sabe el aprecio que le tengo"

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Antes del derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid de este domingo en el Riyadh Air Metropolitano, Diego Pablo Simeone ha hablado sobre varios nombres propios en la rueda de prensa previa al partido en el Cerro del Espino. Entre ellos no podía faltar Julián Álvarez, de quien no quiso asegurar su presencia desde el inicio o desde el banquillo, pero también otros como los recién llegados entre los que está un Alejandro Grimaldo al que le pone deberes.

Los nombres propios de Diego Pablo Simeone antes del derbi

Cómo está Julián Álvarez: "Sí, nos va a acompañar y después decidiremos si empieza de inicio o si entra en el segundo tiempo".

Cómo ve a Grimaldo tras las dudas iniciales en defensa y jugar más adelante: "Creo que es lógico. Su adaptación al equipo está siendo de a poco. Creo que ya en el partido ante la Real Sociedad tomó responsabilidades como patear el penalti, que ha elevado su lugar dentro del equipo, sobre todo para él, o la asistencia posterior. También el muy buen partido que hizo el otro día en todas las fases ofensivas. Es un jugador muy importante, necesitábamos ayudarlo en la parte defensiva y que eleve su esfuerzo para, obviamente, poder equilibrar todo ese talento hacia adelante y esa parte defensiva que la tenemos que, primero, ayudarlo, y, él, ayudarnos".

Consejos a los jugadores nuevos en el derbi: "No soy de dar consejos porque no creo que esté en un lugar para darlos. Sí para transmitir experiencias. Es normal la presión o la ilusión que te genera un partido como el de mañana sobre todo en el Metropolitano con nuestra gente. Calma. El fútbol, al final, es tranquilidad. El talento, cada uno de los chicos que nombraste, lo tienen y hay una palabra que va delante de todo, que es seguridad. Cuando tienes seguridad en lo que haces, puede ir mal o bien pero te vas a dormir tranquilo".

Aportación de Lookman y cómo puede cambiar un partido como el derbi: "Look es un futbolista que lo quiero mucho. Tiene un perfil de futbolista que no tenemos dentro de la plantilla. Para mí es el futbolista más desequilibrante en el uno contra uno cerca del área. Lo necesitamos, ya sea 90', 60'... el tiempo que toque en el campo porque todo su potencial ofensivo, obviamente desde que llegó nos hizo muy bien, y este inicio de temporada no está siendo seguramente el que él quisiera tener pero no tengo ninguna duda de que aparecerá porque tiene cosas que son diferentes".

Competencia en el centro del campo tras la lesión de Pablo Barrios: "La verdad es que para nosotros el crecimiento de cada uno de ellos es muy bueno porque nos hace tener esa competencia que siempre quisimos para poder rendir mejor hacia fuera. Cada uno de ellos tiene características diferentes y nos puede ayudar de distintas maneras. Esperemos acertar y que cada una de las elecciones que tengamos, vayan relacionadas a lo que en realidad el partido necesita".