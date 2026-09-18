Alberto Cercós García 18 SEP 2026 - 12:00h.

Julián Álvarez reaparece en los entrenamientos del Atlético de Madrid y todo apunta a que tendrá minutos en el derbi

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Julián Álvarez quiere llegar al derbi contra el Real Madrid y no está dispuesto a regalar ni un día. El argentino se ha incorporado al trabajo con el juvenil del Atlético de Madrid para seguir acelerando su puesta a punto. Después de perderse los dos últimos encuentros por una sobrecarga muscular, la recuperación avanza y el objetivo está claro: estar en el Metropolitano este domingo.

El regreso llega, además, con una historia todavía pendiente de resolver con la grada. Julián continúa pagando las consecuencias de un verano en el que su deseo de jugar en el Barcelona terminó generando un enorme revuelo en el Atlético. El club rojiblanco cerró cualquier posibilidad de negociar su salida y el argentino permaneció en Madrid, pero una parte de la afición no olvidó lo ocurrido. La prueba llegó en agosto, cuando recibió una sonora pitada en el Metropolitano ante el Villarreal, especialmente significativa al tratarse de su primer encuentro como local después de toda la polémica. Desde entonces, cada aparición de la Araña lleva inevitablemente una pregunta añadida: ¿se ha cerrado ya la herida o todavía queda cuentas pendientes?

¿Un Atleti-Madrid como punto de inflexión?

Y el calendario no podía poner un escenario más delicado para comprobarlo. El Atlético recibe este domingo al Real Madrid en un derbi que, por sí solo, ya convierte el Metropolitano en una olla a presión. Si Julián entra en la convocatoria, la grada tendrá que decidir qué pesa más: el enfado por lo ocurrido durante el verano o la necesidad de empujar al equipo en el partido que más ilusión y tensión genera durante la temporada. No hay una respuesta unánime entre los aficionados y el argentino sabe que cualquier gesto, cualquier balón perdido o cualquier gol puede cambiar por completo el ambiente. Simeone, mientras tanto, también tiene motivos deportivos para pensárselo.

Porque Jonathan David ha aprovechado la ausencia de Julián. El canadiense fue titular ante Osasuna y marcó en la goleada por 4-0, después de haber estrenado su cuenta goleadora contra la Real Sociedad. El argentino, por tanto, vuelve recuperado pero no necesariamente con el puesto asegurado. Aun así, su evolución durante estos días hace pensar que estará disponible y que incluso puede tener opciones de regresar directamente al once. Si finalmente juega, Julián no solo tendrá delante al Real Madrid: tendrá también a un Metropolitano que todavía debe decidir qué hacer con él. El derbi será su primera gran oportunidad para empezar a cambiar el ruido del verano por fútbol.