Jorge Martín le gana la partida a Marc Márquez en la 'sprint' de Austria, con error de Pedro Acosta

Alberto Cercós García 19 SEP 2026 - 15:42h.

El sábado en Austria termina con Jorge Martín como el claro protagonista: 'pole' y 'sprint'

En Ducati ya miman a Pedro Acosta y prevén una intensa lucha con Marc Márquez: "Veremos el año que viene"

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Como si de un toma y daca se tratara. Si hace una semana era Marc Márquez quien daba un golpe sobre la mesa del Mundial arrasando en Misano para auparse en lo más alto de la general; la reacción de Jorge Martín ha sido inmediata. Con ambos pilotos llegados al Gran Premio de Austria empatados a puntos, el madrileño no ha dudado ni un instante en volver de la mejor manera posible: con un sábado de 'pole' y de victoria al 'sprint'. Todo, en una carrera donde Pedro Acosta ha sido el claro protagonista tanto de lo bueno como de lo malo, y con un intenso duelo entre los mencionados Martín y Márquez. Una batalla que, al menos hoy, se ha llevado el piloto de Aprilia.

En la salida Márquez hizo de las suyas. Aún partiendo desde la segunda posición, el de Ducati le metió la moto a Martín para colocarse líder de manera momentánea. Si bien sería Acosta quien lograría hacerse fuerte liderando la carrera, los problemas de Martín se vieron desde el principio. Y es que en ese adelantamiento de Márquez a Martín, el madrileño perdió posiciones muy valiosas que, luego, pudo recuperar.

La clave de la 'sprint' la tuvo Acosta. Líder durante gran parte de la carrera, se fue al suelo por apretar más de lo deseado. Un error que le brindó a Martín una importante victoria en Austria, con Márquez segundo y Marco Bezzecchi tercero. El Mundial vuelve a cambiar de líder y la carrera del domingo adquiere nuevamente una importancia superlativa.

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Así ha terminado la 'sprint' en el GP de Austria