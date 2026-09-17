Alberto Cercós García 17 SEP 2026 - 16:27h.

El GP de San Marino dejó muchas imágenes, una de ellas a Davide Tardozzi felicitando a Pedro Acosta

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Pedro Acosta ya empieza a sentirse como uno más de Ducati. Todavía no viste de rojo, pero en el garaje italiano ya le tienen echado el ojo y, visto lo visto en Misano, tampoco parece que quieran esperar demasiado para empezar a mimarle. El murciano se subió al podio en una carrera en la que tuvo que sacar todo lo que llevaba dentro para terminar tercero, justo por detrás de Marc Márquez y Álex Márquez.

Una actuación que no pasó desapercibida para Davide Tardozzi, que esperó al piloto de KTM después de la bandera a cuadros para felicitarle personalmente. Y no fue un simple "bravo". El jefe del equipo Ducati le dejó un mensaje que parece tener un segundo capítulo escrito para 2027: "Bravo. No solo bravo, más que eso. Aparte de las últimas cinco vueltas, lo has dado todo. Veremos el año que viene".

Pedro Acosta, con ganas de dar más en este 2026

La frase de Tardozzi cobra todavía más sentido por lo que espera a la vuelta de la esquina. Acosta será piloto oficial de Ducati en 2027 y compartirá box nada menos que con Marc Márquez. Es decir, el piloto que este domingo volvió a demostrar por qué es la referencia de la marca tendrá al otro lado del garaje a uno de los talentos más importantes de la nueva generación. En Misano, Acosta ya enseñó los dientes con una KTM que le obligó a exprimirse hasta el límite. Bezzecchi se fue al suelo cuando lideraba, Marc tomó el mando y Jorge Martín llegó a ponerse primero durante varias vueltas, pero el murciano aguantó en la pelea hasta cerrar el podio. Tardozzi vio de cerca ese esfuerzo y quiso reconocérselo nada más terminar.

Ahora queda esperar para comprobar qué ocurrirá cuando Acosta tenga exactamente las mismas armas que Márquez. Ahí estará una de las grandes historias de MotoGP para 2027. Marc llegará con toda la experiencia y el peso de los resultados a sus espaldas, mientras que Acosta lo hará con hambre, velocidad y la oportunidad de demostrar que puede discutirle el protagonismo al nueve veces campeón del mundo. En Ducati saben que ponerles juntos en el mismo box puede generar una rivalidad de primer nivel. Por eso el "veremos el año que viene" de Tardozzi suena menos a despedida y más a advertencia. El primer capítulo, de hecho, ya se ha empezado a escribir en Misano.