Alberto Cercós García 16 SEP 2026 - 14:34h.

Es uno de los detalles que se han podido ver en el nuevo 'inside' de Ducati en Misano

Álex Márquez está harto de las críticas por no atacar a su hermano Marc en carrera: "No empecemos"

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Misano dejó a Marc Márquez con esa sonrisa que aparece cuando todo sale demasiado bien. El piloto de Ducati aterrizó en el domingo después de haber ganado la 'sprint' del sábado y terminó rematando el fin de semana con otra victoria, aprovechando además la caída de Marco Bezzecchi y los problemas físicos de Jorge Martín para coger por primera vez este año el liderato del Mundial. Dos triunfos, un golpe de autoridad y una remontada que ya parece de otra época: hace apenas siete Grandes Premios estaba 102 puntos por debajo y ahora vuelve a mirar al campeonato desde arriba. Pero entre neumáticos, motos y celebraciones también hubo tiempo para una visita muy futbolera en el box de Ducati.

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El gracioso momento entre Juan Miranda y Marc Márquez

Allí apareció Juan Miranda, futbolista español del Bologna y viejo conocido del fútbol español después de varias temporadas en el Real Betis, dispuesto a conocer en persona a uno de sus ídolos. El lateral se acercó al box de Ducati y el encuentro rápidamente dejó de ser el típico saludo entre dos deportistas. Márquez, que también sigue de cerca el fútbol, le dejó claro que sabía perfectamente quién era y, sobre todo, que no se le escapaba ni un detalle de la competición que se juega desde el sofá: "Con el Fantasy os tengo a todos controlados", le soltó al jugador entre risas, momento que captaron para el 'inside' de Ducati. Una frase que resume bastante bien hasta dónde llega la afición futbolera del campeón de MotoGP, incluso en pleno Gran Premio.

Miranda tampoco se quedó corto a la hora de describir lo que acababa de presenciar durante el fin de semana. Después de ver a Márquez dominar la 'sprint' y ganar el domingo, el futbolista pudo comprobar de cerca que lo que parece una cosa desde el sofá cambia por completo cuando tienes la moto delante. "Es una locura lo que estás haciendo. En la tele se ve despacito, pero después aquí... es una locura", le comentó al piloto. La visita terminó además con un intercambio especial: Miranda y Márquez se regalaron prendas firmadas por ambos, guardando un recuerdo de un encuentro que mezcló dos mundos aparentemente diferentes, pero unidos por la pasión por el deporte.