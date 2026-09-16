Alberto Cercós García 16 SEP 2026 - 13:20h.

Álex Márquez no aguanta más y es tajante al respecto: su reacción al ser, otra vez, cuestionado por no atacar a Marc en Misano

El entrañable mensaje de Marc Márquez a Álex Rins tras confirmar su retirada: "Difícil decisión"

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Hay cosas que nunca cambian. No cambia el hecho de ver a Marc Márquez ganando en MotoGP; tampoco que Pedro Acosta le saque un jugo único a la KTM; o que aparezcan los críticos señalando a Álex Márquez. El último caso en cuestión, ya cansa. Le cansa hasta al propio Álex. Y es que el piloto del Gresini Racing cerró un domingo soberbio en Misano, terminando en segunda posición únicamente por detrás de su hermano Marc. Más allá de valorar positivamente un resultado más que merecido, alguno intentó sacar de sus casillas al pequeño de los Márquez: le insisten, como pasó en 2025, que no le mete la moto a su hermano para ayudarle. Algo que, a estas alturas, a Álex ya le harta.

"No empecemos a especular con que no metí rueda, porque ahí no voy a entrar y no lo voy a aceptar. Ahí quiero zanjar el tema porque no es así, porque no he tenido en ningún momento opción de atacar. Es verdad que cuando le ha pasado a Jorge, que sufría un pelín más, ahí alguna esperanza ha habido, pero luego ha controlado muy bien. Cuando he pasado a Jorge, he podido acercarme, luego él ha vuelto a hacer un tirón y ahí jugaba un poquito más. Ese extra que tenía él, comparado con nosotros, y también lo tenía Bezzecchi si no se hubiera caído, era el punto que te permite jugar aquí un poquito. Él es experimentado, sabía también que aquí, cuando te acercas, puedes sufrir con el neumático de delante y por eso jugaba con nosotros", explicaba Márquez tras la carrera de Misano.

Álex Márquez, cansado de las críticas

Álex Márquez sigue viviendo a la sombra de su hermano. Y parece que dan igual los resultados deportivos del '73'. Para algunos, el de Gresini hace lo imposible para ayudar a su hermano. La realidad, sin embargo, es otra bien diferente. "Es lo que había, pero saliendo el 9, y habiéndola pifiado como la pifié en la Q2 es lo que hay. Ha ido mucho mejor de lo que yo esperaba", apuntaba un orgulloso Márquez.

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"Hoy, sí estoy orgulloso de mí mismo, pero esto es deporte y de golpe te pegan una colleja y la semana que viene tenemos una carrera. A disfrutarlo, tener una buena cena, pero ya mañana focalizados en Austria, que está a la vuelta de la esquina", zanjaba el pequeño de los hermanos.