Alberto Cercós García 16 SEP 2026 - 11:12h.

Álex Rins confirmó en Misano que su etapa en MotoGP y en las competiciones a dos ruedas ha terminado

Marc Márquez confiesa que ser líder le quita un peso de encima: "Mentalmente es mucho mejor"

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Hay circuitos que guardan victorias, otros que guardan adelantamientos y algunos que terminan guardando despedidas. Misano ha sido el escenario elegido por Álex Rins para anunciar que, cuando termine esta temporada, cerrará el capítulo más importante de su vida deportiva: el de las dos ruedas. El catalán confirmó durante el Gran Premio de San Marino que no continuará en MotoGP ni dará el salto al Mundial de Superbikes, pese a haber contado con dos opciones para hacerlo. A sus 30 años, Rins ha decidido cambiar de rumbo y afrontar un nuevo proyecto en las cuatro ruedas, todavía sin desvelar. Se marcha después de 15 años en el Mundial, con seis victorias y 18 podios en Grandes Premios, además de los subcampeonatos de Moto3 y Moto2 y un tercer puesto en MotoGP en 2020 como mejor resultado en la categoría reina.

Y si hay un nombre que aparece inevitablemente al repasar su historia en MotoGP es el de Marc Márquez. Rins compartió pista con el nueve veces campeón del mundo en innumerables batallas y llegó a ganarle duelos que forman parte de la memoria reciente del campeonato. El más espectacular fue el de Silverstone 2019, cuando el piloto de Suzuki derrotó a Márquez en la última curva por apenas 13 milésimas. Pero aquella no fue la única pelea entre ambos durante los años en los que coincidieron en la categoría reina. Rins también recuerda haber competido contra Marc, Valentino Rossi, Pecco Bagnaia o Jorge Martín como parte de una generación de pilotos que marcaron su carrera. Ahora, mientras afronta sus últimas carreras sobre una moto, el '42' empieza a mirar hacia otro volante, pero con una historia de 15 años que ya no se puede borrar del Mundial.

El mensaje de Marc Márquez a Álex Rins

Durante el fin de semana en Misano, Rins vivió diferentes momentos importantes. El que más fue obvio, el momento en el que confiesa que su etapa en MotoGP ha llegado a su fin. Pero no solo tuvo ese. Hay otro que las cámaras de DAZN pudieron captar, con Marc Márquez como actor secundario. Estaban los dos en la zona de entrevistas cuando Márquez ve a Rins y no duda ni un instante en ir a hablar con él para comentar la noticia. "Ayer vi la noticia, tío. Enhorabuena por tu carrera", le confesaba Márquez justo después de darse un sentido abrazo. "Gracias. Nos hemos divertido. Es una difícil decisión. Al final tantos años, te despiertas cada día por esto... pero bueno", respondía Alex.

Y ahí fue cuando Márquez tiró de veteranía y dijo algo que seguramente ha pensando en más de una ocasión, sobre todo mientras vivía una agonía con Honda. "Vale más parar a tiempo que tarde", le decía el de Ducati. "Exacto. Gracias Marc", zanjaba el de Yamaha. Un punto y final a una rivalidad que siempre quedará en la retina de los aficionados.