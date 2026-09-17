Redacción ElDesmarque Madrid, 17 SEP 2026 - 09:48h.

El creador de contenido español terminó undécimo, mientras que el piloto neerlandés tan solo necesitó 39 minutos para colocarse primero

El monstruoso sueldo de Max Verstappen en Red Bull tras su renovación

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Max Verstappen ha vuelto a demostrar que cuando se pone al volante hay pocos retos que se le resistan. El piloto neerlandés aceptó el desafío organizado por Red Bull en un circuito de karting en Silverstone, donde tuvo que enfrentarse a un centenar de participantes con karts de alquiler idénticos. Entre ellos estaba TheGrefg, que consiguió ser cuarto en la clasificación y terminó undécimo en una carrera que acabó ganando el tetracampeón del mundo de Fórmula 1.

Max Verstappen adelanta a 100 karts en 39 minutos y gana

El piloto neerlandés debía partir desde la última posición de una parrilla formada por 100 participantes y completar un máximo de 30 vueltas. No necesitó ni la mitad. El de Red Bull se abrió paso desde el primer giro y pasó rápidamente de la última posición a los puestos delanteros. Tras superar el caos de la primera frenada, Verstappen impuso un ritmo imposible para el resto y fue recortando distancias hasta alcanzar a los pilotos que encabezaban la carrera. En apenas 13 vueltas ya había completado el desafío y cruzado la línea de meta en primera posición.

El propio Verstappen reconoció después que no había sido sencillo. “No ha sido fácil, hay gente muy rápida. Pero aproveché que había alguno muy excitado para empezar fuerte”, explicó el tetracampeón. El resultado desmuestra la diferencia que hay entre un piloto de Fórmula 1 y un aficionado en igualdad de condiciones.

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TheGrefg acaba undécimo y le lanza un dardo a Max Verstappen

El creador de contenido español fue una de los personalidades más virales del evento. TheGrefg consiguió colocarse cuarto en la sesión de clasificación, pero perdió posiciones ante el ritmo de los pilotos más experimentados. Tras la prueba, el propio TheGrefg compartió sus impresiones en una historia a través de su perfil de Instagram mientras explicaba que estaba preparando un vlog para su canal de YouTube. “Hemos competido, lo hemos hecho bien. Mola mucho. El kart de Max está absolutamente trucado”, comentó entre risas, después de comprobar de primera mano la diferencia de ritmo con el piloto de Red Bull.