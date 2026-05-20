The Grefg se queda atónito con el piloto automático del Tesla Cybertruck: "Estoy acojonado"

Alberto Cercós García 20 MAY 2026 - 12:19h.

The Grefg se pone al volante de un Tesla Cybertruck en Estados Unidos y se queda alucinando

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TheGrefg ha dejado una de sus reacciones más virales tras probar un Tesla Cybertruck por las carreteras de Estados Unidos. En el vídeo publicado en su cuenta de YouTube, el creador de contenido no solo conduce la gigantesca pickup eléctrica de Tesla, sino que dedica buena parte de la experiencia a analizar cada detalle del vehículo mientras alucina con su diseño futurista y sus funciones tecnológicas. Desde el primer momento, reconoce que el coche “parece sacado de un videojuego” y admite que jamás había conducido algo que llamara tanto la atención por la calle.

Durante el recorrido, TheGrefg insiste varias veces en la brutal sensación de potencia del Cybertruck y en cómo responde el vehículo pese a sus enormes dimensiones. El streamer comenta sorprendido lo fácil que resulta mover un coche “tan exageradamente grande”, mientras acelera y prueba distintos modos de conducción en carretera. También bromea constantemente con las miradas de la gente y asegura que el vehículo provoca un auténtico espectáculo allá por donde pasa, algo que él mismo compara con “llevar una nave espacial” circulando entre coches normales.

El punto alucinante del Telsa Cybertruck para TheGerfg

Sin embargo, el momento que más impacto ha generado entre sus seguidores llega cuando activa el sistema de conducción asistida de Tesla. En el short publicado posteriormente, TheGrefg muestra una mezcla total de fascinación y miedo al ver cómo el Cybertruck gira el volante solo, mantiene el carril automáticamente y responde al tráfico sin apenas intervención humana. “Le doy a iniciar, vamos al hotel. El coche pone los intermitentes, gira el volante y sale... Voy a decirle que tengo prima y que aparque en la puerta. El vehículo respeta las señales, los semáforos, etc. Es flipante lo bien que lo hace. Es una locura, esto es difícil de hacer para una persona que conduce. No tengo palabras. Estoy acojonado”, exclama mientras mira la carretera con incredulidad.

La reacción del creador cobra todavía más importancia porque no es la primera vez que prueba el piloto automático de Tesla. Hace unos años ya mostró en otro vídeo cómo el Autopilot de su Tesla Model S Plaid le obligó a corregir manualmente la trayectoria en una curva, llegando a decir junto a sus amigos que “nos hemos visto en un precipicio”. Precisamente por eso, en esta ocasión se muestra mucho más sorprendido con el comportamiento del Cybertruck y reconoce varias veces que el sistema parece muchísimo más avanzado y preciso que el que había probado anteriormente.