Miguel Casado 23 FEB 2026 - 10:42h.

TheGrefg ha sorprendido una vez más con uno de sus vídeos en el canal de YouTube. El creador de contenido se ha subido a diferentes vehículos para intentar alcanzar la mayor velocidad posible y una de las bestias a las que ha echado mano ha sido la Ducati Panigale v4 con la que Marc Márquez se proclamó campeón del Mundial de MotoGP en 2025.

Se trata de una edición especial del modelo de moto, de la que solo sacaron 293 unidades y por un precio cercano a los 100.000 euros. Sobre ella, David Cánovas (el nombre real de Grefg), recorrió una recta de un circuito para acercarse a los 300 kilómetros por hora.

Pero antes de ponerla en marcha, quiso hablar con el 'dueño' de la moto, con Marc, para pedirle algunos consejos. Y el piloto de Cervera, que se encontraba en plenos test de pretemporada, alucinó al verle: "¡Pero si es la edición limitada! ¿A quién has llamado para conseguir eso?", decía nada más coger la videollamada.

Los consejos de Marc Márquez a TheGrefg con la Ducati Panigale V4

Márquez advertía a Grefg: "Corre mucho, de verdad. No hay cosa que corra más antes de una MotoGP". Y a continuación le explicaba como echar a rodar la Ducati, comenzando por la llave de arranque y siguiendo por la diferencia entre embrague seco y embrague hidráulico. "Sobre todo, hasta que no te salgan las luces rojas, no cambies de marcha", le indicaba.

Los nervios crecían en la escena, pero el profesional del motociclismo tranquilizaba a su colega. "Te veo capacitado, creo que te vas a poner cerca de los 300", le comentaba.

Dicho y hecho, pero no sin una sensación de auténtico vértigo, "de que voy a salir disparado de la moto", reconocía Grefg, que poco después pasaba a conducir un Ferrari.