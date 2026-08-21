El monstruoso sueldo de Max Verstappen en Red Bull tras su renovación

Redacción ElDesmarque Madrid, 21 AGO 2026 - 10:25h.

Fernando Alonso se ha rendido ante el piloto neerlandés tras el anuncio de su nuevo contrato con la escudería austriaca

Fernando Alonso tomará una decisión sobre su futuro tras reunirse con Adrian Newey y Lawrence Stroll

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Red Bull Racing ha decidido blindar a Max Verstappen con un contrato a la altura de una estrella mundial. El piloto neerlandés continuará vinculado a la escudería austriaca hasta 2030 y lo hará con unas condiciones económicas que dan una idea de la dimensión que ha alcanzado su figura dentro del campeonato. El cuatro veces campeón del mundo se ha convertido en una pieza absolutamente indispensable para el proyecto y su nuevo acuerdo refleja también el esfuerzo que está dispuesto a realizar el equipo para mantenerle en sus filas.

Las cifras del nuevo contrato de Max Verstappen con Red Bull

Según el periodista Marc Limacher, Verstappen percibirá a partir de 2027 un salario fijo de 92 millones de euros por temporada, al que habrá que sumar diferentes primas que podrían disparar sus ingresos anuales hasta los 115 millones. En total, el acuerdo alcanzaría los 460 millones de euros. Un contrato que refleja la apuesta de Red Bull por mantener a su gran referencia después un inicio de temporada en el que el neerlandés parecía estar más fuera del equipo que dentro.

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Verstappen cobraría aproximadamente 7,6 millones de euros al mes, unos 250.000 euros al día y, llevando todavía más lejos el cálculo, serían cerca de 10.417 euros por hora, 174 euros por minuto y casi 2,90 euros por segundo. Y todo ello sin contar las primas que, en función de los objetivos alcanzados, podrían elevar mucho más estas cifras. Un contrato que convertiría al neerlandés en uno de los deportistas mejor pagados del planeta.

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Fernando Alonso se rinde ante Max Verstappen

Así como el contrato refleja el valor que tiene Verstappen dentro del paddock, las declaraciones de Fernando Alonso sobre el nuevo contrato del neerlandés son una muestra de lo importante que es para la Fórmula 1. “Hay quienes utilizan el 100% de su capacidad cerebral y física para conducir el coche, mientras que quizás Max Verstappen utiliza el 10% porque está en otro nivel”, aseguró el asturiano para Auto Racer Italia. “Me alegro de su renovación. Probablemente sea el mejor del paddock, y es bueno tenerlo en la Fórmula 1”, concluyó.