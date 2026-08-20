Clasificación de los deportistas españoles mejor pagados: Carlos Sainz supera a Rodrigo y Lamine Yamal

Alberto Cercós García 20 AGO 2026 - 19:19h.

Tras la renovación de Carlos Sainz o el fichaje de Rodri por el Barça, la clasificación da un pequeño vuelco

Fernando Alonso tomará una decisión sobre su futuro tras reunirse con Adrian Newey y Lawrence Stroll

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Carlos Sainz ya puede presumir de ser el deportista español mejor pagado por salario deportivo. El madrileño se ha colocado en lo más alto de una clasificación que reúne a algunas de las grandes estrellas del deporte nacional después de su renovación con Williams, que le garantiza una remuneración de 30 millones de euros. Es, además, un dato especialmente significativo teniendo en cuenta el contexto en el que llega: Sainz decidió continuar ligado a la escudería británica pese a las dificultades de su proyecto en 2026 y después de haber tenido opciones de futuro en otros equipos. Su apuesta por Williams le permite, al menos en el terreno económico, superar a grandes referentes del fútbol como Rodrigo o Lamine Yamal.

Carlos Sainz, por delante de futbolistas, Fernando Alonso o Marc Márquez

El centrocampista del FC Barcelona ocupa la segunda posición con 27 millones de euros, mientras que Lamine Yamal es tercero con 20,8 millones. Y aquí aparece una de las grandes curiosidades de la clasificación: casi la totalidad de los futbolistas que aparecen en el top10 y que juegan actualmente en España lo hacen en el Barça. Además de Rodrigo y Lamine, Pedri y Dani Olmo figuran con 12,5 millones cada uno. Aymeric Laporte, con 10,2 millones, y Álvaro Morata, con 8,3, completan la representación futbolística del listado siendo la excepción alejada del Barça.

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Entre Sainz y los futbolistas aparece Fernando Alonso. El asturiano percibe actualmente 20 millones de euros y ocupa la cuarta posición, aunque podría escalar hasta el primer puesto. Si el bicampeón del mundo continúa en Aston Martin y alcanza una renovación en las condiciones económicas que se manejan, su salario podría situarse también en los 30 millones de euros. Eso provocaría un empate en la cima entre los dos pilotos españoles de Fórmula 1, en un momento en el que el futuro de Alonso más allá de 2026 todavía está por resolver.

La quinta posición es para Santi Aldama, con 15 millones de euros, mientras que Marc Márquez aparece sexto con 14 millones. El nueve veces campeón del mundo sigue siendo uno de los grandes referentes económicos del motociclismo español y se mantiene por delante de Pedri y Dani Olmo. La clasificación, además, tiene una particularidad importante: las cantidades corresponden únicamente al salario o remuneración contractual deportiva y no incluyen patrocinios, bonus, premios por torneo ni otros ingresos comerciales. Es decir, hablamos exclusivamente de lo que perciben por competir, lo que convierte a Sainz en el líder de esta particular carrera económica.