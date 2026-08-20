Alberto Cercós García 20 AGO 2026 - 17:19h.

Carlos Sainz zanjó su futuro renovando con Williams

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Carlos Sainz continuará ligado a Williams más allá de 2026. El piloto madrileño ha renovado su contrato con la escudería de Grove con un acuerdo multianual que le permitirá seguir liderando el proyecto junto a Alex Albon. La decisión llega después de meses de incertidumbre, en los que el español había dejado claro que su prioridad era continuar, aunque también había advertido de que necesitaba comprobar que el equipo era capaz de reaccionar a un complicado inicio de temporada. Tras un 2025 en el que Williams terminó quinto en el Mundial de Constructores y Sainz consiguió dos podios, el salto esperado con el cambio reglamentario de 2026 no se produjo.

Desde el GP de Países Bajos, Sainz ha explicado las razones que le han llevado a apostar de nuevo por Williams pese a la delicada situación competitiva. “Mi prioridad era quedarme. No forma parte de mi carácter decir que me quedaré aquí muchos años y bajarme del barco a la primera. Si digo que quiero pasar tiempo, tratando de ganar, salir no es el mensaje que quiero dejar ni llevarme. Además, hay una parte de liderazgo del proyecto y es importante para todos los que están diseñando el coche de 2027 porque el piloto confía”, señaló. Y añadió: “No di importancia a otros equipos, mi prioridad era encontrar la forma de seguir aquí”.

Carlos Sainz, con la mirada puesta en el 2027

El madrileño, además, considera que buena parte del trabajo para recuperar el rumbo se está realizando lejos de los focos. “Son cosas que pasan detrás de las cámaras y son claves. Pasan por diseccionar el pasado, entender todos en lo que hemos fallado y ser autocríticos. Más allá de eso, saber qué principios básicos hay: no llegar tarde, en peso y con una base decente. Además, hay proyectos a corto y medio plazo que nos pueden ayudar a ser un equipo puntero. Todos lo han pasado, como McLaren que arrancó 2023 sin frenos delanteros y después ganaban. Pienso que somos capaces, aunque no sea tan rápido”, explicó.

Eso no impide que Sainz sea especialmente crítico con el FW48. “No se puede desarrollar mucho porque es fallido. Ni es rápido desde el principio, ni hay capacidad de evolucionar al ritmo de los demás”, afirmó. La comparación con 2025 es inevitable: “Queda claro que algo no funciona. En 2025, evolucionamos porque entendíamos el reglamento y era un coche parecido al del resto, y de hecho dimos el mayor salto en rendimiento. Ahora hay una hoja en blanco, no acertamos y el año que viene es la oportunidad de darle la vuelta”. Sainz confía así en que su apuesta por Williams tenga sentido cuando llegue el nuevo monoplaza de 2027.