Alberto Cercós García 19 SEP 2026 - 14:11h.

Joan Laporta es tajante en la Asamblea del FC Barcelona, con palo incluido al máximo rival

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Nuevo año, misma historia en el FC Barcelona. Joan Laporta, durante la Asamblea anual del club blaugrana, ha asegurado que la entidad azulgrana afronta "un reto apasionante" para competir con sociedades anónimas o clubes-estado a los que "recalifican terrenos" cuando "tienen dificultades". El presidente culé no ha dudado en lanzar un discurso con varios puntos importantes a destacar, con palo incluido al Real Madrid sobre la modificación urbanística de los terrenos de la Ciudad Deportiva en Valdevebas.

"Nos encontramos ante un reto apasionante que nos obligará a ser responsables, innovadores y valientes para hacer frente a nuestros competidores, que son sociedades anónimas o clubes estado que cuando tienen una dificultad les recalifican un terreno, y tan panchos. Lo queremos hacer ahora porque la recuperación económica es un hecho y nos permite poder plantear estas operaciones. Si no lo hiciéramos nos encontraríamos en una situación de desventaja competitiva", reflexionaba Laporta antes de reclamar a los socios que aprueben la ampliación de 300 millones de euros del crédito para financiar las obras del Spotify Camp Nou y sus alrededores.

"El retraso de las obras es porque en la licitación inicial estaban contempladas 800 intervenciones en la primera y la segunda grada. Al final han sido 3.000 intervenciones. Nos hemos encontrado un sobrecoste por el aumento de los precios de los materiales por los conflictos bélicos, así como un sobrecoste por las fases de las obras que han provocado retrasos. Además, hemos tenido que soportar el coste que suponía el alquiler del Estadio Olímpico. Los ingresos del estadio, los ingresos progresivos de la actividad ordinaria del club y un equipo altamente competitivo harán que el club alcance en los próximos años unas cifras de ingresos nunca vistas que nos permitirán devolver el endeudamiento de forma sostenible", añadía.

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Joan Laporta, claro sobre diferentes puntos

En la parcela deportiva, el presidente ha celebrado la competitividad del primer equipo de fútbol, que, además, es "un grupo humano excepcional" que aspira a ganar "todos los títulos" este curso. "El equipo está magistralmente dirigido por nuestro entrenador y muy bien configurado por Deco, nuestro director deportivo", ha elogiado.

Además, Laporta ha valorado el espíritu polideportivo del club, mencionando el buen momento de las secciones de balonmano y fútbol sala, mientras que confía en la mejora del equipo de baloncesto. "Hemos remodelado totalmente el baloncesto. Hemos fichado once jugadores nuevos y lo que deseamos es que nos den muchas alegrías, especialmente este año, que celebramos el centenario de la sección", ha concluido.