Basilio García Sevilla, 18 SEP 2026 - 13:34h.

"El Gobierno tendría que intervenir ya y zanjar todo lo más rápido posible"

Juan Iglesias, polivalencia y liderazgo: "No hace falta llamarlo capitán o llevar el brazalete"

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En muchos casos, los futbolistas viven alejados de la realidad y ni siquiera son conscientes de lo que sucede alrededor. No es el caso de Juan Iglesias, un tipo que habla como juega. Directo y de frente. El lateral del Sevilla FC no se arremanga la camiseta y tiene una posición clara y formada sobre lo que está sucediendo en Ceuta.

Después de lo que ha sucedido durante la semana con el bético Ez Abde y los madridistas Vinicius, Mbappé y Konaté, el futbolista vallisoletano ha valorado el problema que se está viviendo en la ciudad autónoma ceutí, que atraviesa desde hace más de un mes y medio una situación que compromete la convivencia y que está siendo muy complicada. Un verdadero problema que permanece sin solución.

A Juan Iglesias, en su entrevista con ElDesmarque, no le importa ‘mojarse’ en este tema, y pide una rápida actuación de las más altas esferas para acabar con la situación. “Es un tema muy delicado, un tema que no nos gusta ver a mí personalmente, el tema de Ceuta. Lo primero, mandarles todo mi apoyo, es una situación muy muy complicada y ojalá se pudiera solucionar lo más rápido posible”, comenzaba.

Una rápida reacción

Lo que teme el futbolista sevillista es que siga pasando el tiempo y Ceuta quede en el olvido. “Que no se demore más. Al final nosotros estamos desde más lejos, pero pasan los días y, entre comillas, va pasando el tema, pero creo que nos equivocamos y que hay que prestar mucha atención. Creo que sobre todo el Gobierno tendría que intervenir ya, zanjar todo lo más rápido posible y ayudarles, porque son gente que lo necesita”, explica.

Tanto es así, que Juan Iglesias huye de politizar la situación y lo que demanda es que todos los estamentos competentes vayan de la mano para que Ceuta vuelva a ser la ciudad luminosa y alegre que era hasta hace unas semanas. “Mostrarles todo nuestro apoyo. Ojalá todos fuéramos de la mano y ayudáramos para que esta situación pueda acabar cuanto antes”, zanjaba el tema de manera diplomática, pero directa, un hombre llamado a llevar la voz cantante en la plantilla del Sevilla FC.