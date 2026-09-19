Deco anuncia tres operaciones que el Barcelona tiene encarriladas y un beneficio de 72 millones

Alberto Cercós García 19 SEP 2026 - 18:12h.

Hay tres renovaciones que están muy cerca de cerrarse en el FC Barcelona

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El FC Barcelona avanza en los despachos mientras trata de consolidar su proyecto sobre el césped. Deco, director deportivo azulgrana, ha anunciado durante la Asamblea General de socios compromisarios que el club tiene “encaminadas” tres renovaciones importantes para el futuro de la plantilla: las de Raphinha, Marc Bernal y Xavi Espart. Tres operaciones con las que la entidad pretende asegurar la continuidad de jugadores con peso en el presente y de jóvenes formados en La Masia que representan parte de la apuesta de futuro del conjunto catalán.

La situación más avanzada es la de Raphinha. Deco ha confirmado que el viernes dio un paso adelante para ampliar el contrato del capitán hasta el 30 de junio de 2030. El brasileño, que está siendo uno de los grandes protagonistas del inicio de temporada y suma ya once goles, también había dejado clara su intención de continuar en el Barcelona más allá de su actual contrato, que expira en 2028. La voluntad de ambas partes parece, por tanto, coincidir en una renovación que prolongaría durante varias temporadas la presencia del atacante en el proyecto azulgrana.

De Raphinha a Bernal y Espart

Junto a Raphinha, Deco también ha situado en el mismo camino a Marc Bernal y Xavi Espart. El director deportivo ha explicado que durante esta semana se han producido avances en las conversaciones con ambos futbolistas, aunque todavía no ha concretado hasta qué fecha se ampliarían sus respectivos contratos. Los dos tienen además un elemento en común especialmente valorado por el Barcelona: su formación en La Masia. Deco ha aprovechado para destacar precisamente el peso de la cantera, ya que, según los datos de Transfermarkt, la plantilla actual está valorada en 1.260 millones de euros, de los que 583 corresponden a futbolistas formados en la academia azulgrana.

La Asamblea también ha dejado otro dato relevante sobre la gestión económica del último mercado de verano. Deco ha desvelado que el Barcelona destinó 181 millones de euros a la incorporación de jugadores, mientras que el precio neto obtenido por las ventas realizadas alcanzó los 72 millones. Una cifra que el club pone sobre la mesa para explicar el movimiento realizado durante una ventana de fichajes en la que, además de reforzar el equipo, ha comenzado a dejar encarriladas tres operaciones contractuales que afectan tanto al presente como al futuro del Barcelona.