Raphinha, Jugador Hyundai de la jornada 6 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque 18 SEP 2026 - 10:31h.

Raphinha marcó un hat-trick ante el Racing de Santander

Manu Carreño y la capacidad goleadora de Raphinha: "Todo el verano peleando por Julián Álvarez y el mejor '9' estaba en casa"

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El Barça sigue firme y sin muestras de grieta en su plan para volver a ganar LALIGA. En la jornada 6 volvió a demostrar su poderío en el campo ante el recién ascendido Racing de Santander al que le endosó un 7-2. En el encuentro, Raphinha fue de los más destacados y marcó un Hat-trick con el que se sitúa líder en solitario por la lucha del pichichi y es por eso por lo que es elegido como Jugador Hyundai de esta jornada.

El atacante brasileño ha comenzado la temporada con grandes registros goleadores y en plena forma. En estos seis primeros partidos ya lleva 9 goles, le siguen Mbappé con siete tantos y Lamine Yamal con los mismos.

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A pesar del buen momento del que goza, Raphinha no se conforma con esto y aseguró tras el partido que siempre se puede mejorar. "Siempre es importante pensar que se necesita mejorar en algo. Nunca te voy a decir que estoy en mi mejor nivel. Siempre intento mejorar en lo que puedo. Dar más por el equipo. Contento por los goles y la victoria. Hay que seguir mejorando. Estoy bien, marcando goles", comentó en 'DAZN'.

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El jugador quiso reconocer que parte de su éxito en el Barça se debe a Hansi Flick. "Siempre lo he dicho, es el entrenador que me cambió la mentalidad dentro del club y cómo pensaba de mí mismo. Agradecido con él".

Raphinha es uno de los pilares del entrenador alemán y su liderazgo no solo se ve en los goles, sino en cómo lidera al vestuario dentro y fura del campo. El Barça ha comenzado esta temporada con muy buen pie y lleva pleno de victorias. En la próxima jornada tendrán un gran reto por delante para confirmar su gran nivel. Viajan a Sevilla para enfrentarse al equipo de Luis García Plaza.