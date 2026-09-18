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Raphinha, Jugador Hyundai de la jornada 6 de LALIGA EA Sports

Raphinha, Jugador Hyundai
Raphinha, Jugador Hyundai. ElDesmarque
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El Barça sigue firme y sin muestras de grieta en su plan para volver a ganar LALIGA. En la jornada 6 volvió a demostrar su poderío en el campo ante el recién ascendido Racing de Santander al que le endosó un 7-2. En el encuentro, Raphinha fue de los más destacados y marcó un Hat-trick con el que se sitúa líder en solitario por la lucha del pichichi y es por eso por lo que es elegido como Jugador Hyundai de esta jornada.

El atacante brasileño ha comenzado la temporada con grandes registros goleadores y en plena forma. En estos seis primeros partidos ya lleva 9 goles, le siguen Mbappé con siete tantos y Lamine Yamal con los mismos.

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A pesar del buen momento del que goza, Raphinha no se conforma con esto y aseguró tras el partido que siempre se puede mejorar. "Siempre es importante pensar que se necesita mejorar en algo. Nunca te voy a decir que estoy en mi mejor nivel. Siempre intento mejorar en lo que puedo. Dar más por el equipo. Contento por los goles y la victoria. Hay que seguir mejorando. Estoy bien, marcando goles", comentó en 'DAZN'.

Raphinha celebra uno de sus goles al Racing
Raphinha celebra uno de sus goles al Racing. EuropaPress
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El jugador quiso reconocer que parte de su éxito en el Barça se debe a Hansi Flick. "Siempre lo he dicho, es el entrenador que me cambió la mentalidad dentro del club y cómo pensaba de mí mismo. Agradecido con él".

Raphinha es uno de los pilares del entrenador alemán y su liderazgo no solo se ve en los goles, sino en cómo lidera al vestuario dentro y fura del campo. El Barça ha comenzado esta temporada con muy buen pie y lleva pleno de victorias. En la próxima jornada tendrán un gran reto por delante para confirmar su gran nivel. Viajan a Sevilla para enfrentarse al equipo de Luis García Plaza.

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