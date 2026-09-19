Mourinho critica el parón y las comparaciones del Real Madrid con el Barça

Joaquín Anduro 19 SEP 2026 - 16:51h.

Mourinho repasa la actualidad del Real Madrid más allá del derbi

José Mourinho elogia a su "compañero de guerra" Simeone y entierra una vieja polémica: "Se dicen tantas tonterías"

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El Real Madrid jugará este domingo el derbi ante el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano antes de un parón de selecciones más largo que en temporadas anteriores que ha criticado José Mourinho en sala de prensa. Sobre esto y otros temas ha hablado Mou además de rehuir las comparaciones con el Barcelona, denunciando que "es difícil escuchar algo positivo" de los suyos y destacar su estilo futbolístico.

José Mourinho, antes del derbi Atlético-Real Madrid

Polémica de la semana pasada: "Ahora es tarde (risas). Es verdad porque, después de esa jornada hemos tenido otra y, después de esta otra, ha habido más preguntas que me podíais hacer. Yo pienso que por ejemplo podríais hacerme una pregunta clara y obvia de que el Elche haya terminado el partido con 11 jugadores pero, si vamos a entrar por ahí, después vamos a llegar al partido de mañana y prefiero decir que, a pesar de que es un poco extraño que hace una semana ya sabíamos quién era el árbitro del partido de mañana, prefiero decir que, si lo han nominado, es porque tiene calidad y experiencia suficiente para un partido de esta dimensión emocional. No me gusta hablar de árbitros antes de los partidos y tiene toda mi confianza. Después del partido, ya veremos, pero antes tiene toda mi confianza".

Polémica por la camiseta de apoyo a Ceuta: "Yo hablo de fútbol".

Preocupación por los halagos al Barça y por jugar con menos balón que el rival: "Lo primero, pienso que históricamente el Real Madrid no puede estar comparándose con nadie. Con nadie. Y, por eso, no voy a compararnos con ningún equipo. Hablo de nosotros sin problema y de nuestros problemas y cosas que tenemos que mejorar. A pesar de entender en estos pocos meses aquí en mi segundo periodo cada vez más de lo difícil que es escuchar alguna cosa positiva del Real Madrid. Pero seguimos nuestro trabajo con humildad, sin ningún problema de ser conscientes de los problemas que tenemos y de las cosas que tenemos que mejorar. Pero también muy consciente del poder que tenemos individual y colectivamente, de las cosas muy buenas que también tenemos en nuestro equipo. En los tres partidos que hemos llegado a los minutos finales necesitando marcar o para ganar o para empatar como el del Betis, hemos terminado los tres partidos con una fuerza física, psicológica, entrega, determinación... se puede decir claramente que no es normal estar ganando 2-0 al Elche y estar empatado en el minuto 80 y algo pero tampoco es normal el empate en el 80 y algo y que, en tres o cuatro minutos, el equipo cambie, vaya detrás y tenga oportunidades hasta marcar y ganar. Tampoco es normal estar perdiendo con el Betis con un gol al final y tener la fuerza física y mental, el corazón y la determinación de marcar un gol increíble de Espí y, si tienes un penalti que se falla y se tienen después fuerzas para los minutos que faltaban para intentar todo. Este equipo tiene además de la calidad, una fuerza que para mí tiene un significado muy grande, que es la fuerza de un grupo. Para mí tiene, independientemente de todo, el campeonato es una maratón, no es siempre autopista sin obstáculos. Ahí estaremos".

Evolución de Mourinho sobre los bloques altos y bajos: "He evolucionado de acuerdo con mis jugadores porque una cosa es tu idea del fútbol que más te gusta en los diferentes momentos de juego y de la organización de un equipo y otra es lo que tú puedes hacer con los jugadores que tienes. Pienso que una de mis cualidades como entrenador, que para unos puede ser una situación negativa, es que me he intentado adaptar al potencial de mis jugadores y sus cualidades. Siempre he dicho que, por ejemplo, mi Inter podría estar 90 minutos en bloque bajo y que estaríamos siempre en nuestra zona de confort. Podríamos estar tres días en bloque bajo que no nos metían un gol ni muertos. Son perfiles de jugadores y equipos. Si me preguntas si me gusta defender en bloque bajo, te digo que me gusta saber defender en bloque bajo porque es muy difícil en un partido que no pases por momentos de bloque bajo y, cuando pasas por esos momentos que pueden ser 2, 3, 10 o 20 minutos, tienes que saber estar. Y esa es una de las cosas que estamos trabajando para mejorar. No significa que sea lo que queremos pero tenemos que tener la consciencia y la humildad de saber que vamos a pasar por momentos en LALIGA y la Champions y hay que saber estar y competir".

Parón de selecciones tan largo: "¿Qué podemos hacer? Sólo nos podemos adaptar. En nuestro caso, imagínate que se quedan cuatro jugadores durante 20 días. Después van a llegar uno o tres días antes del Villarreal, otro cuatro, otro dos... Vini viene de la India con los brasileños; Valverde viene de Corea y la India, da la vuelta al mundo para venir. Los europeos, cuatro partidos duros porque hablamos de la Liga de Naciones con todos del mismo nivel. Son partidos duros, muchos partidos. En mi caso, es muy duro porque después viene el Villarreal y luego la Roma seguido. Pero, al mismo tiempo, significa que tenemos jugadores muy buenos que convocan sus selecciones. Vamos a intentar acompañar al máximo con mucha atención a los minutos que juegan. Si tenemos acceso, porque no todos los entrenadores no lo dan, a los datos de entrenamiento de los jugadores, vamos a ser lo más clínicos posibles para intentar tener los menos problemas posibles".

Tchouaméni no va convocado con Francia y si está preparado para repetir dos partidos: "No he tenido ninguna influencia en la decisión, no he llamado a Zidane ni me ha llamado a mí, no hemos tenido contacto. Me ha pillado un poco de sorpresa la situación pero ellos han charlado los dos, entrenador y jugador, y ellos dos han llegado a la conclusión de que lo mejor sería después de este partido de mañana tener tiempo para hacer la pretemporada que él no ha hecho. El entrenador le ha comunicado su visión de la situación, que cuenta con él para el futuro y se han puesto de acuerdo en esto que, para nosotros, es un privilegio porque después del Atlético tendrá sus días de descanso y después una pretemporada que no ha tenido donde podrá trabajar y estar más fuerte para lo que viene".

Valoración de los primeros 100 días de Mourinho en esta etapa y nota: "No, la nota que me doy es que he dado el máximo, no puedo dar más. Y esto no quiere decir que no tenga que seguir dando el máximo para continuar cada día a todos los niveles porque el trabajo de entrenador, en mi caso, no se trata sólo de entrenar y jugar. El trabajo de un entrenador, desde mi punto de vista, es mucho más influencia en la construcción de un club, en este caso por la parte del fútbol, que propiamente entrenar, elegir quien juega, jugar, hacer cambios... esto, para mí, es muy básico. Y no me pongo nota, que no pienso que sea perfecta o negativa. La nota es que he dado el máximo y así voy a continuar".