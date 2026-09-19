Mati Prats pone en aviso sobre el Cholo Simeone antes del derbi madrileño: "Cuidado con darle por muerto"

Alberto Cercós García 19 SEP 2026 - 16:19h.

Mati Prats pone el foco en la figura de Diego Pablo Simeone antes del derbi ante el Real Madrid

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El Atlético de Madrid afronta un nuevo derbi ante el Real Madrid con Diego Pablo Simeone otra vez en el centro del debate. El técnico argentino continúa al frente del conjunto rojiblanco después de más de una década y, aunque su figura ya no está exenta de críticas, especialmente por la falta de títulos recientes y por un estilo de juego que parte de la afición considera mejorable, su capacidad para competir en este tipo de partidos sigue siendo uno de los grandes argumentos a su favor. El Metropolitano volverá a poner a prueba al Atlético en un duelo que Simeone conoce de sobra y en el que ha conseguido convertir al equipo en un rival incómodo para el eterno vecino. En este contexto, Mati Prats reivindica en su editorial de ElDesmarque de Cuatro la figura del argentino y lanza un aviso a quienes puedan darlo por amortizado: “Cuidado con dar por muerto al señor del traje negro”.