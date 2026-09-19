Basilio García Sevilla, 19 SEP 2026 - 12:59h.

El chileno analiza en la previa el partido del Betis en su regreso a Riazor

Un día se irá Pellegrini, pero los otros días no

Compartir







El Real Betis Balompié ha comenzado la temporada 2026/27 como un tiro. Solo ha perdido un partido de los siete que ha disputado, incluido el debut con victoria ante el Lille en la UEFA Champions League, desprende una sensación de máxima solvencia y de que, este año sí, se pueden aspirar a grandes logros de la mano de Manuel Pellegrini.

El chileno ha comparecido este sábado en la rueda de prensa previa al partido ante el RC Deportivo de A Coruña, que se disputa este domingo en el estadio de Riazor, y ha ofrecido las claves del magnífico inicio y de la gestión de los minutos en una semana muy dura de competición. “No es lo ideal para un equipo, pero el plantel ha podido responder y están todos en condiciones para estar en la citación, menos Ruibal y Llorente”.

PUEDE INTERESARTE Manuel Pellegrini cumple años y se libra del pasillo de collejas en el entrenamiento del Betis

Pellegrini quiso ensalzar la actitud de sus jugadores, que van a por todas desde el inciio del campeonato. “Si evalúo por los números, muy bien, al haber sumado ese tengo de visita en Champions mejora más. No alcanza a ser un tercio, un 20% del campeonato vamos a cerrar ahora. Siempre hablo lo mismo con los jugadores, no hay que dar ventaja, tratar de defender lo que hemos conseguido, no mirar hacia arriba y esperar que otros equipos pierdan para llegar a clasificarnos para Europa. Los puntos que se pierden al comienzo parece que valen menos, pero esa conciencia de comenzar el campeonato como si estuviéramos al final, ha sido muy positiva”.

PUEDE INTERESARTE Preocupación con Amatucci y Aubameyang para el Deportivo-Betis

Habrá baches

Pellegrini, eso sí, avisa de que llegarán vacas más flacas, aunque en su mano ha quedado demostrado que siempre hay mejoría y este Betis nunca renuncia a nada. “Los baches llegan en todos los equipos, en todas las temporadas. Es imposible la regularidad 100%. El hincha no es racional, es pasional. Si ve al equipo en ese nivel quiere que esté siempre y que gane todo. Es un dato estadístico muy importante, me gustaría tener el mejor final del Betis en su historia. Seguimos trabajando, sin salirnos de nuestra realidad, del compromiso de un plantel con tres competiciones. Son muchas cosas que en esta primera parte del campeonato hemos ido logrando. Vamos a intentar mantener en el tiempo manteniendo el desafío y sin salirnos de una regularidad”, afirmaba.

Además, valoró también al rival, un Deportivo de A Coruña que también ha firmado un notable inicio pese a su tropiezo del pasado miércoles ante el Sevilla FC. “Será un partido muy complicado, como todos los de LALIGA, más cuando se juega de visita. Un equipo que juega bien, más creativo que destructivo, vamos a tener que estar atentos cuando tengan el balón. Aubameyang viene haciendo muchísimos goles, tenemos que estar muy concentrados defensivamente y con balón haciendo daño, buscando los tres puntos desde el comienzo”, concretaba.