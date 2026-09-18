Preocupación con Amatucci y Aubameyang para el Deportivo-Betis

Joaquín Anduro 18 SEP 2026 - 19:55h.

Amatucci y Aubameyang se entrenan este viernes al margen

Miguel Ángel Moyá cifra los goles de Aubameyang en el Deportivo con una duda: "Puede ser"

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El Deportivo de A Coruña se mide este domingo al Real Betis en Riazor en el choque de la jornada 7 de LALIGA EA Sports con el que los de Antonio Hidalgo cerrarán el primer tramo de la campaña antes del parón de selecciones. Tras caer ante el Sevilla, los coruñeses buscarán afrontar la ventana internacional con un buen resultado aunque tengan la presencia en el aire de Lorenzo Amatucci y de Pierre-Emerick Aubameyang.

Dos de los grandes artífices del buen arranque de temporada del Dépor se han entrenado este viernes al margen del resto de sus compañeros en Abegondo. Tras haberlo jugado casi todo en estas seis primeras jornadas, Hidalgo ha preferido restarles cargas de trabajo con la duda de si esto tendrá repercusión también en el choque ante el cuadro verdiblanco de este fin de semana.

Las dos únicas bajas confirmadas para Antonio Hidalgo de cara al Deportivo-Betis serán las de Noé Carrillo, que aún no se ha recuperado de sus problemas físicos, y la de Angeliño por sanción. El lateral zurdo se estrenó este pasado miércoles como titular frente al Sevilla tras su fichaje este verano y el debut no pudo ser peor ya que vio una tarjeta roja directa a la hora de partido que le costó cara a los suyos.

Amatucci y Aubameyang, indispensables para Antonio Hidalgo

Antonio Hidalgo tendrá que decidir si apuesta de nuevo como titulares por Lorenzo Amatucci y Pierre Emerick Aubameyang o les da descanso tras un inicio de campaña en el que lo han jugado prácticamente todo. El italiano no se ha perdido un solo minuto de los seis encuentros oficiales desde que llegara este verano procedente de la Fiorentina mientras que el gabonés, incorporado desde el Olympique de Marsella, apenas salió del campo unos minutos contra el Elche en el primer encuentro.

Amatucci se ha consolidado como el motor del Deportivo en la medular e incluso ha dado un pase de gol pero lo de Aubameyang no tiene comparación. El ex de Barça, Arsenal o Borussia Dortmund suma cinco dianas y dos asistencias en su estreno con el equipo herculino y sólo se ha quedado sin anotar en el choque ante el Sevilla.