Los posibles onces del Dépor - Betis para la jornada 7 de LALIGA EA Sports

Pepe Jiménez Sevilla, 18 SEP 2026 - 13:00h.

El Betis llega con menos descanso a la cita de este domingo

Antonio Hidalgo explica la derrota del Deportivo ante el Sevilla con dos claves: "Esto está montado así"

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Sin apenas tiempo para descansar. El Dépor recibe este domingo al Betis, esta vez con algunas horas más de descanso que su rival, con la intención de levantar el ánimo tras la derrota ante el Sevilla ante uno de los mejores equipos de la categoría.

Tema de conversación hace unos días, en esta ocasión el Dépor, tras haber jugado el miércoles, tendrá unas horas más de descanso que un Betis que venció al Getafe este jueves y que, tras la recuperación del viernes, apenas tendrá una sesión el sábado para preparar el encuentro.

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¿Qué once pondrá el Dépor ante el Betis?

Antonio Hidalgo, técnico del Dépor, llega a la cita con la intención de borrar las dudas generadas tras la derrota ante el Sevilla limpiando la imagen ante un rival, eso sí, que no lo pondrá nada fácil.

Como ha demostrado hasta ahora el ex del Sevilla Atlético, con la plantilla actual tiene variantes para confeccionar un once con diferentes ideas o sistemas e intentará, como ha hecho hasta ahora, sorprender a Manuel Pellegrini con algún cambio durante el encuentro pero, al menos de inicio, deberíamos ver a un Dépor reconocible.

Cuando hablamos de reconocible, contando con la baja de Angeliño, hablamos de un Dépor con varios cambios respecto al Sevilla, por lo que podría formar con Leo Román en portería acompañado de Ximo, Noubi, Giménez y Quagliata -por Angeliño- en una zaga en la que, eso sí, podría ausentarse el central uruguayo ex del Atleti, que no firmó su mejor cita esta semana.

Para el medio, Amatucci parece indiscutible y parece que Casadó esta vez será su acompañante. Luismi, Mario y Yeremay opositan para las zonas de los mediapuntas, siendo este último opción igualmente para acompañar a Auba en punta y dejar a Nsongo en el banco.

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Un buen número de variantes que serán resueltas por el técnico en las próximas horas, intentando así formar un once de garantías ante los béticos.

El posible once del Dépor: Leo Román; Ximo, Noubi, Giménez, Quagliata; Amatucci, Casadó, Luismi, Mario; Yeremay y Aubameyang.

¿Cuál será la alineación del Betis ante el Dépor?

Por su parte, la entidad verdiblanca llega a Riazor tras haber firmado un excelente arranque que le ha permitido, hasta ahora, colocarse tercer clasificado en la tabla empatado a puntos con el Real Madrid de José Mourinho, equipo al que también le ganó en La Cartuja.

Los hombres de Manuel Pellegrini han demostrado en estos primeros encuentros, incluido uno en Champions League, ser capaces de rotar y no modificar en demasía su idea; de ganar incluso en los días que peor juegan; y de ser ultra competitivos sea cual sea el contexto.

Para mantener esta serie de halagos, Manuel Pellegrini, como ha acostumbrado desde que llegó a Sevilla, deberá realizar algunas modificaciones en su equipo este domingo y habrá que ver el estado físico de muchos de sus jugadores para confeccionar el once.

De primeras, lo único que parece claro es que Álvaro Valles será el portero titular; junto a él, en la zaga, las miradas se centran en Héctor Bellerín y Fran García para las bandas, mientras que Marc Bartra y Natan apuntan al eje defensivo.

En el centro del campo, todo apunta a que Marc Roca volverá a la titularidad en un mediocampo que podría compartir con Dani Ceballos -dando descanso a Isco Alarcón- y Pablo Fornals, que haría de mediapunta. Finalmente, en ataque, Antony y Riquelme optarían a las bandas mientras que el Cucho Hernández recuperaría el perfil de titular después de esperar desde el banco ante el Getafe.

El posible once del Betis ante el Dépor: Valles; Bellerín, Marc Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca, Ceballos; Antony, Fornals, Riquelme; Cucho Hernández.