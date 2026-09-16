Manuel Pellegrini cumple años y se libra del pasillo de collejas en el entrenamiento del Betis

Redacción ElDesmarque Madrid, 16 SEP 2026 - 12:34h.

El técnico chileno ha evitado la tradicional felicitación de sus jugadores en una sesión marcada por el buen ambiente tras el gran inicio de temporada

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Manuel Pellegrini celebra su cumpleaños en uno de los momentos más dulces desde que llegó al Real Betis. El conjunto verdiblanco ha arrancado la temporada con grandes sensaciones y resultados, instalado en la zona alta de LALIGA EA Sports y con una victoria en la Champions League. El importante triunfo ante el Villarreal en La Cerámica la pasada jornada ha reforzado todavía más la confianza de los de Pellegrini y una muestra de ello ha sido el gran ambiente que ha habido en la sesión de entrenamiento previa al encuentro frente al Getafe de mañana a las 19:00h.

Manuel Pellegrini evita el pasillo de collejas en el entrenamiento

El técnico chileno ha sido el gran protagonista de este miércoles durante la última sesión de trabajo del Real Betis antes del partido contra el Getafe. Con motivo de su cumpleaños, los futbolistas tenían preparado el tradicional pasillo de collejas que suele acompañar este tipo de celebraciones dentro de los vestuarios. Pellegrini, sin embargo, no quiso pasar por ese momento y consiguió evitar la encerrona de sus jugadores. El grupo atraviesa un gran momento y eso también se refleja en el día a día de la plantilla y de un vestuario que está disfrutando de este inicio de curso.

El gran momento de forma del Real Betis

El momento deportivo del equipo explica buena parte de ese ambiente. El Betis ocupa actualmente la tercera posición de LALIGA EA Sports con 12 puntos, a tres del Real Madrid y del Barcelona, aunque tanto el conjunto verdiblanco como el azulgrana cuentan con un partido menos por la jornada disputada entre semana. El Real Betis consiguió debutar en Champions League con una victoria ante el Lille la semana anterior y el fin de semana pasado, en el Estadio de la Cerámica ante un rival directo como el Villarreal, los de Pellegrini vencieron con un 1 a 2 y se llevaron tres puntos. Ahora, el conjunto verdiblanco ya tiene la mirada puesta en su próximo compromiso: este jueves, a las 19:00 horas, recibirá al Getafe en La Cartuja.