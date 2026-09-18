Fran Fuentes 18 SEP 2026 - 14:18h.

Así lo explica Hansi Flick en sala de prensa

Raphinha, Jugador Hyundai de la jornada 6 de LALIGA EA Sports

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Hansi Flick ha comparecido en sala de prensa. Además de analizar el partido frente al Sevilla FC, manteniendo la incógnita de si jugará Wojciech Szczesny o Dominik Livakovic en portería, ha abordado otros temas de interés, desde si le gusta o no el parón de selecciones hasta el derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid, pasando por el buen ambiente del vestuario. Aunque la respuesta más interesante ha sido la que ha dejado sobre Raphinha y cuándo supo que podía ser el delantero centro del equipo, achacándolo a su capacidad para presionar y el liderazgo en el resto del equipo.

El parón: "Primero, tenemos que jugar mañana. Después del partido ante el Sevilla tendremos el descanso. Muchos jugadores irán con sus selecciones. Sobre si es bueno o no, yo no decido, así que no puedo cambiarlo. Cuando los jugadores están fuera estamos preocupados, pero confiamos en los seleccionadores. Cuando todos vuelvan, les dejaremos unos días para recuperarse, pero también para concentrarnos en el Getafe".

Derbi de Madrid: "Solo nos concentramos en nosotros. Tenemos que ganar mañana, es el trabajo que tenemos que hacer en Sevilla".

¿Es sostenible este nivel físico y técnico durante toda la temporada?: "Sí, trabajamos cada día para ello. Las recuperaciones también son importantes y las manejamos muy bien. Vamos a tener además unos días en las próximas semanas. Tenemos muchos partidos, así que tenemos que entrenar, pero también mirar mucho a la recuperación".

¿Es Adeyemi el jugador más rápido que ha entrenado?: "Es muy rápido, no sé si el más rápido. Alphonso Davies es similar. Es un buen tío. Tiene mucho respeto en el vestuario, le quieren, sobre todo cuando llegó, con esa actuación en pretemporada. Creo que en Alemania no estaba en un buen momento, así que era momento para cambiar de país. Estoy contento de que se decidiera por nosotros. Sé de su calidad, también de qué tengo que preocuparme. Le daré la confianza al 100% y estoy seguro de que veremos más partidos de él como el del miércoles".

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El buen ambiente en el vestuario: "Creo que eso no es solo mi trabajo, es todo el staff. El equipo siente que hay mucha energía positiva, buena mentalidad del cuerpo técnico. Para mí, esto es muy importante para apoyar al equipo, le ayuda a alcanzar su mejor nivel. Pedimos mucho a los jugadores, sobre trabajar bien, dormir bien, recuperarte... lo que hemos creado aquí es un buen ambiente donde los jugadores se recuperan muy rápido entre partidos. Eso es lo que necesitamos. No estoy feliz todavía con esto porque estamos comenzando el proceso, pero todavía no estoy satisfecho con la situación. Siempre queremos el amor de los jugadores, pero también tenemos que buscar soluciones para hacer las cosas mejor".

Cuándo se dio cuenta de que Raphinha podía ser el 9: "Cuando empezaba la presión, siempre lo hacía como el 9. Tiene un hambre e intensidad increíble. Su mentalidad, su actitud para empezar este proceso que necesitábamos... está en un nivel top top. No es solo que marque goles, también está bien defensivamente. Siempre empieza la presión, le ve y dice 'si él va, voy yo'. No es solamente un jugador o dos jugadores, sino todos juntos. Él ha empezado esto y, como capitán, va y todo el mundo le sigue".