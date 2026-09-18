Fran Fuentes 18 SEP 2026 - 13:47h.

El alemán confirma que hará varios cambios en el once respecto al que goleó al Racing de Santander

La gran sorpresa que podría introducir Hansi Flick en su alineación ante el Sevilla

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Hansi Flick ha comparecido en sala de prensa. El entrenador del FC Barcelona no ha querido despejar la duda de la portería de cara al partido frente al Sevilla FC, teniendo que elegir entre Wojciech Szczesny y Dominik Livakovic, portero croata que llegó el pasado verano al Camp Nou y que todavía no ha debutado. En este sentido, el alemán siempre ha demostrado mucha confianza en el veterano guardameta polaco, y ni siquiera el error cometido frente al Racing de Santander le hará cambiar de idea. Además, sobre el triunfo del conjunto hispalense el pasado curso por cuatro goles a uno en el Ramón Sánchez-Pijzuán, anticipa que ya no es el mismo equipo que entonces.

En primer lugar, Hansi Flick ha sido cuestionado por la renovación de Szczesny y la contratación de Livakovic en el mercado para acabar teniendo tres porteros: "Es muy importante para nosotros tener calidad. Creo que Dominik también es un gran portero con un alto nivel. Para Tek, cuando lo vimos en el pasado, especialmente el primer año, ganamos LALIGA con él. Es un fantástico portero con amplia experiencia. Veremos", explica. Sobre quién de los dos será titular, no ha despejado ninguna duda: "Ya sabéis que nunca digo con qué equipo juego, así que esperad a mañana".

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Pese a todo, Hansi Flick mantiene una fe ciega en Sczcesny, incluso tras el error frente al Racing de Santander que le costó un gol en contra al FC Barcelona: "Lo dije después del partido, todos cometemos errores, y él lo sabe. Hablé con él y sabía que, después del primer toque, estaba en problemas. Creo que, en este momento, su situación es que Tek conoce nuestra filosofía y cómo jugamos. Dominik acaba de llegar, se está adaptando. Está disponible para jugar, así que pensaremos en ello, siempre pensando en lo mejor para el equipo, no en el bien de uno de los jugadores". explica.

Hansi Flick, de la lesión de Joan García a la goleada del Sevilla FC el año pasado

Lo que sí ha anticipado desde el primer momento es la ausencia por lesión de Joan García: "Siempre decidimos de manera conjunta con el staff médico. Habló con nosotros sobre los problemas que tiene y necesita descansar para este partido". Además, Hansi Flick también anticipa rotaciones: "Sí, habrá algunos cambios. Es normal, hay que administrar los minutos. Ya veréis qué jugadores empiezan, Lo que puedo decir es que cualquier jugador puede empezar", asegura.

Respecto a la goleada del conjunto hispalense el año pasado, avisa: "Nosotros estamos en otro nivel respecto al año pasado en Sevilla. Al final todos los partidos empiezan cero-cero. El Sevilla el año pasado fue en una cobertura uno contra uno, intentaron presionarnos. Es muy importante que juguemos con confianza y que controlemos el juego. Ante un equipo que juega uno a uno, necesitas pasar, quizá rápido, no jugársela en el regate en el centro del campo... para mí hay que moverlos de lado a lado, y eso es lo que queremos", explica.