La visita del Barça al Sánchez-Pizjuán, clave para el liderato

Joan García cambia el plan de Luis de la Fuente: tres candidatos y sus opciones con España

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El FC Barcelona se juega el liderato en Nervión. Tras un inicio arrollador en el que cuenta sus partidos no sólo por triunfos, sino por goleadas, el equipo de Hansi Flick visitará el próximo sábado al un Sevilla FC renacido, en el que Luis García Plaza parece haber dado con la tecla en este inicio de temporada en un estadio que, a priori, se presenta como el más complicado hasta la fecha para el cuadro blaugrana.

Los planes del Barça antes del enorme parón de selecciones de tres semanas están claros: ganar en Sevilla y esperar a lo que suceda en el derbi. Si consigue ganar y el Real Madrid no lo hace, su distancia al frente de la clasificación sería aún mayor. Por contra, si cae derrotado en tierras andaluzas y el cuadro madridista gana en el Metropolitano, perdería su ventaja como líder.

Las novedades de Hansi Flick en la visita de Barcelona al Sevilla

Flick ha estado rotando al equipo en estos últimos encuentros. Sin ir más lejos, ante el Racing dejó en el banquillo a jugadores como Cubarsí, Xavi Espart o Anthony Gordon, que en condiciones normales son fijos en el once. Con lo que no contaba el técnico alemán era con un contratiempo bajo palos, pues Joan García se lastimó la rodilla justo antes del descanso y estará cerca de tres semanas de baja, por lo que no podrá viajar a la capital andaluza.

Es ahí donde reside una de las grandes dudas del once blaugrana. ¿Jugará Wojciech Szczesny o debutará Dominik Livakovic, que acaba de llegar?

La experiencia de Szczesny o el debut de Livakovic

Ante el Racing, Flick apostó por Szczesny, lo que parece confirmar que el polaco es su segundo portero. La cuestión es que el meta regaló un gol insólito a Zabiri tras hacerse un lío con la pelota en los pies, lo que provocó incluso unos tímidos pitos desde la grada. En el tramo final, eso sí, realizó una gran intervención justo antes del séptimo gol.

A priori, Szczesny se perfila como favorito, pero la titularidad de Livakovic, que llegó a finales de agosto y todavía no ha debutado, no está ni mucho menos descartada. De hecho, el portal Fútbol Fantasy, especializado en alineaciones, da un 50% de opciones a cada portero, por lo que podría haber sorpresa en la portería de Nervión.