El Sevilla se marcha 'de vacaciones' quinto clasificado

Pepe Jiménez Sevilla, 19 SEP 2026 - 23:05h.

El conjunto hispalense aprovechará el parón para recuperar a Vargas y Stassin

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Un inicio que pocos esperaban. El Sevilla, a pesar de la derrota de este sábado ante el FC Barcelona, supera el primer tramo de temporada previo al largo parón de selecciones con 13 puntos de 21 posibles, con dos únicas derrotas ante Atlético de Madrid y catalanes, y como quinto clasificado, posición que nadie podrá quitarle este domingo.

Como bien señalaba Luis García Plaza en su comparecencia previa al encuentro ante el Barça, el equipo llegaba a la cita ante los de Flick sabiendo que, en gran parte, había cumplido con los deberes previos al parón y es que pocos creían que los de Nervión, tras un verano con tanto cambio, podrían sumar 13 puntos en estas siete primeras jornadas.

Para el recuerdo quedará aquel tanto del Espanyol en el último tramo que evitó sumar dos puntos más de los actuales, ya que si el Sevilla hubiese tenido 15 puntos, estaría empatado con Betis y Real Madrid e incluso, pendiente de otros resultados, podría haber superado este primer tramo en zona Champions.

Los planes del Sevilla para el parón internacional

Aunque la entidad hispalense aún no ha desvelado sus planes de entrenamiento para estas semanas, se espera que Luis García Plaza conceda varios días libres a sus jugadores e intente recuperar a jugadores como Rubén Vargas o Lucas Stassin de cara al retorno de la competición.

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Sin contar con los internacionales -incluidos Robbie Ure y Arouna Sangante-, el técnico también intentará realizar una minipretemporada, con la cita ante el Aston Villa prevista, con aquellos que han tenido menos minutos o futbolistas que han tenido lesiones en pretemporada como Marcao o Alfon.

Otros como Fofana, que apenas se ejercitó con sus compañeros en Milan, también podrá recuperar ritmo y físico en este parón, esperando que para la cita ante el Levante todos estén aptos y con mejor condición que la actual.

Unas pequeñas vacaciones que, sin lugar a dudas, se miran con mejor cara -a pesar de la derrota- tras el buen trabajo realizado en este inicio.