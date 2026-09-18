Arouna Sangante ocupa el lugar de Stassin en la lista ante el Barça

Pepe Jiménez Sevilla, 18 SEP 2026 - 18:02h.

Rubén Vargas, lógico, continúa sin entrar en convocatoria

De un Castrín sin renovar a un Kike Salas internacional: "Más claro no puedo ser"

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El Sevilla ha anunciado la lista de convocados para jugar ante el FC Barcelona este sábado y lo hace con una novedad respecto a la cita ante el Dépor. Tal y como anunció García Plaza en sala de prensa, Arouna Sangante -que está incluso "para ser titular"- vuelve a la llamada ante la ausencia de Lucas Stassin.

Tras apenas una sesión, al menos públicamente, con sus compañeros, Arouna Sangante se convierte en la principal novedad del Sevilla en una convocatoria en la que, tras anunciar su lesión, no está Lucas Stassin, que debería llegar "justito" a la cita ante el Levante tras el parón.

Igualmente, tampoco aparecen en la llamada Rubén Vargas, que sigue recuperándose de su lesión y debería volver tras el parón internacional, ni Fabio Cardoso, futbolista que no cuenta para el técnico y que sigue sin desbloquear su salida del Sánchez-Pizjuán.

Kike Salas, pendiente de evolución

En la convocatoria, igualmente, también aparece el nombre de Kike Salas, jugador que sufrió un golpe ante el Dépor y que podría ser el hombre que no tiene asegurada su presencia ante el Barça.

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"Hay un jugador que probaremos antes del partido. O será titular o no estará ni en el banquillo, porque no podrá estar", decía García Plaza en sala de prensa este viernes sin mencionar al '4' blanquirrojo.

Así ha anunciado el Sevilla la lista de convocados: "Convocatoria de 25 efectivos la que ha conformado Luis García Plaza para el choque de este sábado en Nervión ante el FC Barcelona. El técnico madrileño no puede contar con el lesionado Lucas Stassin, pero recupera a Arouna Sangante y vuelve a contar con el canterano Nico Guillén. Además, continúa fuera Rubén Vargas.

La lista de 25 citados la conforman: Odysseas, Fran González, Rafa Romero, Iglesias, Carmona, Kike Salas, Sangante, Iker Muñoz, Marcao, Castrín, Suazo, Julio Díaz, Agoumé, Guridi, Fofana, Manu Bueno, Kochorashvili, Nico Guillén, Félix, Miguel Sierra, Ejuke, Alfon, Peque, Isaac y Robbie Ure".