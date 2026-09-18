Pepe Jiménez Sevilla, 18 SEP 2026 - 12:38h.

El entrenador del Sevilla, además, adelanta que Sangante está "para ser titular"

El mensaje que refuerza públicamente a Kike Salas: "Nada es regalado"

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La comparecencia de Luis García Plaza este viernes, en la previa del encuentro ante el FC Barcelona, ha dado para mucho. El ex del Alavés ha protagonizado una extensa rueda de prensa en la que ha analizado la situación de su equipo, ha tenido tiempo para dar el toque a la prensa por diferentes detalles e incluso, centrándonos en fútbol, se ha detenido en hablar en sus tres grandes centrales hasta ahora: Castrín, Kike Salas y Sangante.

Porque si algo ha despertado el interés de aficionados y analistas en este arranque de temporada ha sido la notable mejoría del Sevilla en términos defensivos, algo que se sostiene, por el momento, en el gran trabajo de jugadores como Kike Salas, Castrín y Sangante, además de laterales como Suazo o Juan Iglesias.

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Tal ha sido el impacto provocado que, tras su actuación ante el Dépor, muchos seguidores apostaban por Kike Salas como internacional, posibilidad por la que ha sido cuestionado Luis García Plaza este viernes, mostrándose el técnico tajante.

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"¿Crees que tiene nivel para ser internacional?", le preguntaban antes de responder rápidamente con un "sí". Ante su silencio, esperando quizás una extensión, García Plaza sonrió y dijo que "más claro no puedo ser".

Castrín, sin renovar, un futbolista "importante"

También se mostró tajante al ser cuestionado por el momento de Castrín, jugador que no ha dejado de crecer bajo las órdenes de un Luis García Plaza que presume de ello. "Él había tenido minutos, pero es a partir de mi llegada cuando él se siente con confianza".

"Estoy encantado con él. Cuando llegué le dije que tenía que ser importante. Ha pasado un verano complicado, pero está siendo lo que es, un futbolista importante. Confío mucho en él", añadía respecto al ex del Lugo, que continúa sin firmar su renovación y que a partir de enero será libre para negociar con cualquier club interesado en sus servicios.

Sangante, listo para volver

Las declaraciones más sorprendentes, posiblementes, llegaron cuando fue cuestionado por Sangante ya que después de señalar a Lucas Stassin como única ausencia -olvidándose nuevamente de Vargas-, adelantó que Sangante está "para ser titular".

"Ha hecho un gran trabajo estos días y, si quiero, está para jugar y ser titular. Si queremos, está para ser titular", decía García Plaza tras apenas una sesión -al menos ante las cámaras- con sus compañeros.