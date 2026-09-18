Pendientes de Kike Salas

Pepe Jiménez Sevilla, 18 SEP 2026 - 11:24h.

Arouna Sangante comenzó la sesión junto a sus compañeros en el Sánchez-Pizjuán

El mensaje que refuerza públicamente a Kike Salas: "Nada es regalado"

Compartir







Todas las miradas se centran en Kike Salas. El Sevilla completó este viernes su última sesión previa al encuentro de este sábado ante el FC Barcelona y lo hizo con la atención en el zaguero blanquirrojo, hombre indispensable para García Plaza y con un serio golpe tras la cita ante el Dépor.

Presente en los primeros minutos de entrenamiento, el propio club comunicó este jueves que el zaguero realizaría trabajo físico en solitario debido a un golpe sufrido ante el Dépor, situación que llevará a García Plaza a evaluar su situación, junto al cuerpo médico, antes de salir a sala de prensa.

Sin Arouna Sangante, que este viernes sí arrancó el entreno con sus compañeros, García Plaza únicamente cuenta con Castrín, el tocado Kike Salas y Marcao, en pleno proceso de recuperación, para el eje de la defensa, sumando como alternativas al joven Iker Muñoz y a Juan Iglesias, que cedería su sitio a Carmona.

PUEDE INTERESARTE Posibles alineaciones del Sevilla - FC Barcelona para la jornada 7 de LALIGA EA Sports

Es por ello que, a diferencia de Stassin, que a pesar de ser titularísimo sí tiene sustitutos como Robbie Ure o Isaac Romero, la ausencia de Kike Salas ante el FC Barcelona sería un importante problema para García Plaza, técnico que, es importante señalar, ya pidió un zaguero más en el mercado veraniego si era posible.

García Plaza despeja la incógnita

Con todo ello, y tras mencionar a Sangante presente en el entreno y las ausencias de Stassin, además de Vargas, será García Plaza el que deberá explicar el estado físico de Kike Salas este mismo viernes en sala de prensa a partir de las 12.00 horas.

PUEDE INTERESARTE España tiene que remontar por la plaza extra de Champions League: así va la clasificación

El entrenador, posiblemente, intentará esperar hasta este mismo sábado para tomar la decisión, ya que, como sucedió con Juan Iglesias, mientras Kike Salas sea indispensable, a menos que el golpe inhabilite al chico, se intentará que sea parte del once titular.