Basilio García 17 SEP 2026 - 18:11h.

Cayó lesionado en el partido de Riazor y estará de baja entre tres y cuatro semanas

Las rotaciones de Luis García Plaza ante el FC Barcelona

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Inoportuno frenazo para el Sevilla FC. A apenas unas horas de recibir al FC Barcelona en el Ramón Sánchez-Pizjuán en el último partido del primer tramo de competición, se ha conocido que Lucas Stassin acabó lesionado el partido de Riazor y, por tanto, es baja confirmada al menos para el encuentro de este sábado.

Según ha informado el Sevilla este jueves, “Lucas Stassin sufrió una lesión en el partido frente al RC Deportivo de A Coruña, tal y como informan los servicios médicos del club”. En concreto, el delantero belga sufre una “lesión miofascial en el aductor largo de la pierna derecha y queda pendiente de evolución”. Asimismo, Kike Salas también acabó tocado el partido por una contusión, no entrenó este jueves y el viernes hará trabajo específico en solitario para intentar llegar al sábado.

En principio, las sensaciones en el club es que Lucas Stassin estará de baja entre tres y cuatro semanas, de modo que se perderá el partido ante el Barça y está en el aire su participación en el choque ante el Levante UD, fijado para el próximo 11 de octubre al regreso del megaparón de selecciones. Como es obvio, no podrá acudir a la convocatoria de la selección sub 21 de Bélgica, en la que es habitual. La buena noticia es que la recuperación la hará íntegra en la capital hispalense, y los médicos pondrán todo de su parte para acortar plazos teniendo en cuenta que es un futbolista joven.

El partido de Stassin en Riazor

El delantero belga fue uno de los más destacados en la victoria del Sevilla en Riazor, haciendo un 'siete' a José María Giménez en numerosas ocasiones. Especialmente destacado fue la manera de marcharse del uruguayo en la jugada que acabó en el gol de Miguel Sierra. Fue sustituido en el minuto 76 por Isaac Romero.

A partir de ahora, el utrerano y Robbie Ure se sitúan como los más que probables candidatos a ocupar el puesto de delantero centro, una posición con la que se había hecho el belga prácticamente desde su llegada. El futbolista marcó ante el RCD Espanyol y ha sido importante en los otros dos partidos con el Sevilla. Ahora, le tocará parar.