Basilio García Sevilla, 16 SEP 2026 - 21:03h.

Analizamos las actuaciones individuales de los hombres de Luis García Plaza

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El Sevilla FC sigue paso a paso y ha logrado este miércoles una magnífica victoria en Riazor, rebajando el souflé del Deportivo de A Coruña con un señor partidazo en todos los aspectos, once contra once, con el rival con diez, con el partido empatado y yendo por delante. La revelación es el equipo de Nervión.

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores sevillistas en el duelo ante los gallegos.

Odysseas (7): Segunda portería a cero de la temporada. La defensa estuvo impecable y él actuó en un cabezazo abajo cuando fue necesario. Crece desde atrás este equipo.

Juan Iglesias (7): Ha caído de pie este futbolista en Nervión. Lo que se necesitaba en la defensa. ‘Made in Bordalás’ para el Sevilla.

Andrés Castrín (7): Es un central tan, tan, tan sobrio que es difícil puntuarlo. Y esa precisamente es su mayor virtud. Jamás se mete en problemas y está siempre al 100%. Secó a Aubameyang en su tierra.

Kike Salas (8): Si no para ir con España, al menos sí que está para integrar la prelista de De la Fuente. Si sigue así, no tendrá más remedio que llamarle. Su progresión en la jugada del 0-1 es de central de máxima jerarquía. ¡Vaya tirazo!

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Suazo (7): Hoy sí que estuvo bien, incluso cuando ‘la mole’ Adama le retaba en físico con menos minutos en sus piernas. Creciendo el chileno.

Agoumé (9): ¡A quién no le va a encantar este Agoumé! Clínic de principio a fin, mucho más desahogado con Fofana al lado, su primer tramo de pretemporada es espectacular.

Fofana (6): Menos exuberante, pero su sola presencia en el campo aporta al equipo una barbaridad. Tiene poso. Acabó por primera vez un partido desde febrero y lo hizo plantándose con peligro en el área rival

Miguel Sierra (9): Este chico es futbolista. El primero en marcar dos goles esta temporada, ya es difícil pensar que sea solo un canterano que está ante su oportunidad. Golea y provoca otra roja más tras la de Yuri.

Guridi (6): Encarna a la perfección ese tipo de futbolista que el Sevilla tanto ha necesitado en las últimas temporadas. Un ‘12’ o ‘13’ al que no le pesa ni una sola situación de juego.

Félix Correia (7): Su mala media hora en el debut quedará en un leve recuerdo si mantiene el nivel mostrado en Riazor. Mucho más aplicado en defensa, mejor posicionado y con soltura arriba. No es un regateador, ténganlo en cuenta.

Stassin (7): Jugadón para desembarazarse de Giménez en la acción del primer gol. Se ha ganado pronto la confianza de Luis García Plaza. Es de esos futbolistas que con una sola acción justifican su titularidad. Otra vez se puso de gol, llegó asfixiado en el mano a mano y se lo ganó Leo Román. Tiene la portería siempre en la mirilla y a Giménez le dio la tarde.

Suplentes

Isaac Romero (5): Salió para incordiar la salida de balón deportivista. Lo logró.

Julio Díaz (6): Otros buenos minutos del chico saliendo desde el banquillo. Hay ganas de verlo en su posición natural.

Kochorashvili (7): Buenísima su aportación saliendo desde el banquillo. Junto a Fofana y Agoumé dominaron por completo el centro del campo en los minutos finales.

Robbie Ure (5): Pocos minutos, pero buena presión y estuvo cerca de la portería.

Entrenador

Luis García Plaza (9): Partido redondo del Sevilla de principio a fin. No engañó a nadie y salió al césped de Riazor a por el partido, con solvencia atrás y buscando la movilidad arriba. Tras el gol y la roja, manejó el partido a la perfección aunque el sevillismo se mordía las uñas esperando los cambios.