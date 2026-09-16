Pepe Jiménez Sevilla, 16 SEP 2026 - 18:55h.

El encargado en materia de fichajes pide 'tiempo' para centrarse en el trabajo realizado

Luis García Plaza ensalza el trabajo de José Ignacio Navarro en el Sevilla y responde a Rubén Vargas: "Si está bien, nos dará cosas"

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Sin prisa, pero con la línea marcada. José Ignacio Navarro, director deportivo del Sevilla, atendió a los micrófonos de DAZN en la previa del encuentro ante el Dépor este miércoles y aunque no quiso desviar demasiado la atención, sí avisó sobre lo que llega en los próximos veranos blanquirrojos.

"Lo de este verano es un trabajo de equipo, hemos trabajado muy bien en el club, satisfechos con el trabajo realizado por todos", comenzaba contando el encargado en materia de fichajes antes de recordar que en este equipo, a pesar del buen inicio, lo más importante es el día a día. "Tenemos que ir paso a paso, partido a partido, hoy jugamos ante un equipo que no ha perdido aún. Queremos competir, centrándonos siempre en el partido de hoy, seguir sumando".

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Sea cual sea el destino de este Sevilla, José Ignacio Navarro recordó que, aunque es "pronto para pensar en futuro con el mercado recién cerrado", este club deberá seguir buscando el equilibrio "entre lo económico y lo deportivo". "Habrá que seguir haciendo traspasos para seguir generando límite. Estamos contentos con el rendimiento, con la adaptación de los fichajes. Aun es pronto para hablar de entradas y salidas", añadía.

Finalmente, antes de abandonar su posición, el sustituto de Antonio Cordón en Nervión, reconoció la ayuda realizada por Luis García Plaza en este mercado veraniego, ya que "él ha estado con nosotros, él es el entrenador, él tiene que sacarles partido, era importante contar con su participación".

Son muchos meses los que aún restan hasta el próximo mercado, que llegará en enero, pero en este Sevilla no se desvían, por desgracia, de la línea marcada, teniendo que acudir a las próximas ventanas cn el gasto limitado y la necesidad de generar límite salarial tras una dudosa gestión acumulada durante los últimos años.