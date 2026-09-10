Basilio García Sevilla, 10 SEP 2026 - 22:24h.

Se espera que pueda llegar al equilibrio en la temporada 2026/27

Del Nido Carrasco anuncia la fecha de Fieles de Nervión y presume de la reducción de la deuda neta

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Una temporada más, y van demasiadas para lo que debería ser normal, el Sevilla FC aparece como el equipo con el límite salarial más bajo de LALIGA EA SPORTS. Aunque sea un mero indicador, porque la plantilla del Sevilla no cuesta 20,16 millones como señala este ranking, sino casi cuatro veces más, lo que significa que está excedido. Sí que es reflejo de que la situación económica atenaza al club desde que dejó de ser un habitual en competición europea y tuvo que ‘tragar’ con salarios fuera de su realidad actual.

De todos modos, el esfuerzo del club nervionense sí convence en las oficinas de LALIGA en Madrid, y así lo han reconocido ‘los javieres’, los dos hombres fuertes de la organización, el presidente Javier Tebas y el director general operativo Javier Gómez.

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Tras publicar los límites, han intervenido ante la prensa, y Tebas ha asegurado que “destacaría el esfuerzo que está haciendo el Sevilla FC. Hay que recordar que llevaba muchos años seguidos jugando la Champions, 70-80 millones de euros más y le permitían seguir teniendo masas salariales alta. Los jugadores siguen jugando lo mismo. Es un problema estructural del fútbol europeo. Hay que darle alguna solución, se debe inventar alguna cuestión. Estas reformas están haciendo que los grandes ganen más dinero. Esto no ha sido un problema de gestión del club, sino estructural del modelo europeo. No solo es televisión, también esa falta de ingresos de taquilla”, expresaba.

Por su parte, Gómez ve al Sevilla cerca de salir del pozo del exceso de límite salaria. “La temporada 2026/27 va a estar muy cerca del equilibrio, el no tener pérdidas. Si miramos las últimas temporadas ha tenido 140 millones de pérdidas. Es un poco lo que le pasó al Barcelona hace unos años. Son pérdidas acumuladas que son una carga que va a tener que ir recuperando. El no estar en Europa es como un descenso de categoría”, expresaba.

Las cuentas del Sevilla

Con todo, estas palabras refrendan la intervención pública de José María del Nido Carrasco del pasado martes, cuando explicó que si todo marcha como prevén, la actual temporada terminará con un déficit mínimo de apenas cuatro millones de euros, mucho menos que en los ejercicios anteriores.

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José Ignacio Navarro ha sido pieza clave, poniendo de su parte para, con hasta 27 operaciones entre contratos acabados, salidas y fichajes, dar un lavado de cara necesario a la plantilla, quitarse buena parte de la masa salarial que no vestía la camiseta del Sevilla y, de paso, tener a la afición si no ilusionada, al menos sí expectante con lo que puede hacer su equipo.