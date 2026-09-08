Basilio García Sevilla, 08 SEP 2026 - 12:53h.

"No es necesaria una ampliación de capital, pero aceleraría los procesos"

Del Nido Carrasco hace balance del mercado: "Nos hemos dejado la vida"

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Mucho ha cambiado en el Sevilla FC desde que José María del Nido Carrasco compareció la última vez. O más bien, se ha producido poco movimiento en lo societario desde que se frustrara la venta a Sergio Ramos y Five Eleven Capital y la afición saliera de manera masiva a las calles de la ciudad. En lo económico, el club presume ahora de que la hoja de ruta que mantiene desde hace años está dando resultados.

El presidente del Sevilla ha explicado que después del verano, la deuda neta del Sevilla se ha reducido sensiblemente, paso necesario para que el club se regenere en todos los aspectos. “A principios de julio la deuda era 90 millones de euros tres meses más tarde son 60 millones. Hemos mejorado nuestra deuda neta en 30 millones de euros. Seguimos dando pasos en esa regeneración económica y deportiva”.

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De hecho, sostiene Del Nido Carrasco que para el Sevilla no es imprescindible hacer una ampliación de capital, aunque sí aceleraría los procesos económicos. “La hoja de ruta era rejuvenecer la plantilla, apostar por jugadores desconocidos y por la cantera. Esa apuesta nos ha permitido vender siete jugadores en dos años, entre ellos dos canteranos, en 125 millones entre fijo y variables. No es necesaria una ampliación de capital, pero aceleraría los procesos, porque te permitiría ir al mercado con más dinero”. Un mecanismo que, sea como fuere, no se va a activar con los actuales dirigentes.

También quiso reducir la alarma social con el pago de los préstamos de Goldman Sachs, dos que se suscribieron por un total de 180 millones de euros. “El Sevilla tiene una serie de préstamos solicitados, dos o uno en dos tramos, que se están atendiendo con normalidad. Nos ha permitido no tener rupturas de tesorería mientras se reconstruye el club. Sin ningún tipo de problema, estaba en la estrategia seguida. No tenemos ningún problema. El Sevilla atiende pagos y no tiene ruptura de caja para los próximos años”, explicando además que hay “unas prendas constituidas” con el club, que no afectarían para nada a la propiedad. “Por impagos del Sevilla no se pueden quedar con acciones de otros. Como si yo no pago una deuda y se la cobran a Agustín López, que está aquí en primera fila”, ejemplificaba.

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Además, el máximo mandatario de la entidad nervionense ha avanzado que una de las citas más esperadas por la afición, la de ‘Fieles de Nervión’, se celebrará el próximo mes. “La idea es celebrarlo a principios del mes de octubre. Evitamos hacerlo en verano, con muchos de vacaciones y hace mucho calor”, indicaba.

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Del Nido Carrasco y otros temas económicos

Política de reducción de gastos. "Cuando tomé posesión, uno de los objetivos para garantizar la supervivencia era cuadrar cuentas. Hemos reducido en 24 meses los gastos en 130 millones de euros. Hemos sufrido en lo deportivo, teníamos que buscar una plantilla más eficiente en la que todo el dinero que gastemos lleve la camiseta del Sevilla. Esperamos que esta temporada sea la última que esa circunstancia ocurra, y dentro del acierto de los técnicos, esperamos no sufrir e ir creando las bases del Sevilla del futuro que todos queremos".

Patrocinio. “La misma hoja de ruta que siempre. Tenemos un departamento que está trabajando para vender los activos de la equipación del Sevilla, uno de ellos el main sponsor y esperamos en las próximas semanas tenerlo solucionado”.

Venta o no. “Mis opiniones personales no tienen sentido cuando hago balance de la situación actual, no soy nadie para decir lo que tienen que hacer los accionistas. Estoy tranquilo. Uno de los factores que tienen en cuenta es que consideren que sea bueno para el Sevilla FC. Yo tengo 300 acciones de las 103.400”.

¿Hay posible comprador? “No tengo nada que ver con el proceso de venta, me limito a dirigir el club junto al resto de los trabajadores del Sevilla. Los accionistas hicieron un comunicado en junio y me limito a lo que ellos dijeron, porque yo no tengo ninguna relación”.

Relación con Pepe Castro. “La relación es normal. No me constaba una corriente que dijera que los consejeros no nos llevamos bien, sería tan sencillo como en una reunión del consejo cesarme o en una junta de accionistas, que controlan la mayoría. La relación es exactamente la misma”.

La animadversión hacia el consejo. “No soy nadie para decirle nada a la afición, siempre está con su equipo que es lo importante. Dije que tenía que regenerar económica y deportivamente el Sevilla, estamos cerca de acabarla. Preferiría que no hubiera esa animadversión, pero no gestiono para modificar esa opinión ni por nada. Lo hago por responsabilidad como administrador de la sociedad”.