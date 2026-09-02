José Ignacio Navarro culmina con bombazo final una revolución al nivel de la de 2019

El Sevilla ha cerrado hasta 27 operaciones entre salidas y entradas a la espera de lo que suceda con Fabio Cardoso

Así hemos vivido el último día de mercado del Sevilla FC

Compartir







El Sevilla FC cierra el primer mercado de fichajes de la era de José Ignacio Navarro en la dirección deportiva. Y lo ha hecho con el bombazo de la incorporación de Youssouf Fofana, actuando con celeridad apenas horas después de que se cayera su cantada salida al Olympique de Lyon. El jugador sonó incluso para el Betis, así que de algún modo 'devuelve' al eterno rival lo sucedido con Sofyan Amrabat en el 'deadline day' del año pasado.

La situación del club, con la venta truncada a Sergio Ramos y compañía y la salida de Antonio Cordón, su jefe hasta el mes de mayo, le dieron una oportunidad única que el sevillano no ha querido desaprovechar. El fútbol dirá, pero es innegable que el director deportivo y su equipo de confianza ha trabajado a destajo para poner una plantilla competitiva en las manos de Luis García Plaza y, además, bajar radicalmente una masa salarial desorbitada para la realidad actual del equipo.

PUEDE INTERESARTE Competitividad y sostenibilidad, las dos premisas de JIN para su primer mercado en el Sevilla FC

El primer verano de JIN como director deportivo se cierra con un total de 27 operaciones. Diez de entrada y 16 de salida. Con los fichajes confirmados a última hora de Félix Correia, Lucas Stassin y Youssouf Fofana, han sido once los fichajes confirmados. Arouna Sangante (Le Havre), Juan Iglesias (Getafe) y Jon Guridi (Alavés) han llegado libres; se ha pagado traspasos por Julio Díaz (Atlético de Madrid), Fran González (Real Madrid), Robbie Ure (Sirius) y Kochorashvili (Sporting de Portugal); y han llegado como cedidos Odysseas Vlachodimos (Newcastle), Correia (Lille), Stassin (Saint-Etienne) y Fofana (Milan). Ninguno de ellos, ni siquiera el último, ha tenido problema para ser inscritos y, además, Manu Bueno ha pasado a tener ficha del primer equipo pese a los rumores que le situaban fuera en las últimas horas del mercado. Solo el Racing de Santander y el Getafe han firmado más jugadores en LALIGA EA SPORTS.

Por el contrario, a 30 de junio acabaron su vinculación con el Sevilla los cedidos Maupay y Batista Mendy, mientras que Alexis Sánchez, Nemanja Gudelj, Adnan Januzaj y César Azpilicueta acababan sus contratos. En el caso del navarro, anunció además su retirada del fútbol profesional.

Además de estas seis, el Sevilla ha traspasado a Akor Adams al Venezia, Juanlu al Bournemouth, Djibril Sow al Genoa y Oso al Estrasburgo, en operaciones que superan los 40 millones de euros y podrían alcanzar los 50 en función de las variables. Adicionalmente, se han cerrado las salidas definitivas de Nianzou (Lille) Rafa Mir (Aris de Salónica), Joan Jordán (Estrela Amadora), Fede Gatoni (Ascoli) y Alberto Flores. Además, Adriá Pedrosa se ha marchado cedido al Rayo Vallecano. El Sevilla asume parte de la ficha pendiente de muchos de estos jugadores, aunque el porcentaje liberado le ha servido para acudir al mercado con mayor solvencia y abrir hueco en el Límite de Coste de Plantilla Deportivo.

PUEDE INTERESARTE El Sevilla cierra a Stassin; los términos de la operación

Un número enorme de movimientos

En total, se han dado 27 movimientos, a la espera de si se produce alguna novedad en torno a Fabio Cardoso, que podría llegar una vez terminado el plazo de la ventana de fichajes al negarse el club a rescindirle pagándole su ficha íntegra. Son el doble de los de la temporada pasada, y solo admite comparación con el primer mercado de Monchi tras su regreso de la Roma. Aquel año, en el que el de San Fernando revolucionó la plantilla para darle un salto de calidad, se produjeron las mismas 27 operaciones.

Llegaron en verano de la 2019/20 13 jugadores: Dabbur, Diego Carlos, Joan Jordán, De Jong, Koundé, Ocampos, Reguilón, Fernando, Óliver Torres, Gudelj, Rony Lopes, Chicharito y Bono. Las salidas fueron 14: Promes, Muriel, Mercado, Sarabia, Aleix Vidal, Amadou, Wober, Roque Mesa, Ben Yedder, Corchia, Gnagnon, Arana, Sergio Rico y Kjaer.

José Ignacio Navarro cierra su particular revolución, reduciendo además de forma drástica la masa salarial de un equipo que no estaba ajustado económicamente a su realidad deportiva. Las notas llegarán en mayo y será el balón el que dicte sentencia, pero el mercado, dejando al equipo con 24 fichas del primer equipo, parece algo más que coherente. Y eso es mucho decir en la realidad actual del Sevilla FC.