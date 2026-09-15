Tiempo de Revisión 'se olvida' del Sevilla por primera vez este curso

Pepe Jiménez Sevilla, 15 SEP 2026 - 21:20h.

García Plaza volvió a hablar sobre los árbitros este miércoles

La polémica del Sevilla-Valencia: ¿Hubo penalti de Gayá a Stassin?

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Y ahora no aparece el Sevilla. La temporada del conjunto blanquirrojo, desde aquel penalti sobre Robbie Ure ante el Rayo Vallecano, ha estado marcada por una serie de acciones polémicas que, hasta ahora, habían sido revisadas por el Comité Técnico de Árbitros en su Tiempo de Revisión, pero este martes, en la edición de la cuarta jornada, no hay imágenes de lo ocurrido en Nervión.

Porque si hasta ahora le habían negado la razón al Sevilla o incluso, lejos de darle el favor de sus quejas, había dado explicaciones de lo más extrañas, este martes, tras dos posibles penaltis, uno de ellos sobre Castrín bastante llamativo, el CTA no ha querido opinar sobre lo ocurrido.

"Tenemos que saber que en una liga larga hay decisiones que te favorecen y que te quitan. La que se montó en Bilbao, que no digo que no tuvieran razón, por una jugada puntual. Nosotros nos hemos quedado dos partidos con diez y uno lo hemos ganado y otro empatado, aunque lo normal es que pierdas. Podrían haber pitado, sobre todo en la de Castrín, pero son decisiones que toman y hay que respetarlas. El día del Atlético el penalti a Kike y el otro día los dos penaltis son para mí, al menos una", decía Luis García Plaza horas antes sabiendo que se trataba de un choque digno de revisión.

La 'extraña' relación del Sevilla con los árbitros

Elegido como interlocutor y representante principal de los clubes, por votación de los mismos, en la Comisión de Reforma del Arbitraje creada el pasado año, el Sevilla arrastra meses de una extraña relación con el CTA.

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Convertido en el único club al que le revisaron acciones de dos jornadas diferentes en el mencionado programa del CTA, el Sevilla ha ido acumulando tantas polémicas como protestas, encontrando en el desgraciado capítulo vivido con Matías Almeyda el pasado año -y la exagerada sanción- su momento más cruel de la relación.

Que el nombre del Sevilla no apareciese en Tiempo de Revisión debería ser una buena noticia, pero en esta tan extraña relación... llama poderosamente a la atención.