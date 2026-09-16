Basilio García Sevilla, 16 SEP 2026 - 20:33h.

Los próximos tres partidos ligueros están confirmados y habrá dos encuentros más en el Sánchez-Pizjuán

Fechas, horarios y televisiones de la jornada 9 en LALIGA EA SPORTS

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El Sevilla FC ya ha completado las seis primeras jornadas de LALIGA EA SPORTS con su visita de este miércoles al RC Deportivo de A Coruña, en su regreso a Riazor ocho años después que se ha saldado con una gran victoria gracias a un tanto de Miguel Sierra. El buen inicio del conjunto nervionense en el primer tramo de la temporada tendrá una piedra de toque durísima este próximo sábado.

El calendario no da tregua, y el primer rival de los de Luis García Plaza tras la visita a Galicia será el líder de la categoría, un FC Barcelona que camina de goleada en goleada. El partido será este sábado, a las 21.00 horas, en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

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Después, llegará un larguísimo parón de hasta tres semanas, que se alargará a 23 días en el caso del Sevilla, pues su partido de la jornada 8 está fijado para el lunes 12 de octubre, día festivo por cierto al celebrarse el Día de la Hispanidad. Será ante el Levante UD en el estadio Ciutat de Valencia, con el pitido inicial señalado para las 21.00 horas.

Y el último partido de LALIGA EA SPORTS que está fechado hasta el momento es el del fin de semana siguiente. El Sevilla FC visitará el Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid el 18 de octubre, en un choque que se jugará también a las 21.00 horas y que llegará entre dos fechas de Champions League para el equipo merengue. En la jornada 9, los nervionenses ya habrán jugado ante los tres ‘gigantes’ de LALIGA EA SPORTS.

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Más fútbol

Pero hay más fútbol en Sevilla y en el Sánchez-Pizjuán en estos días. Uno oficial y otro amistoso que se disputarán en el coliseo sevillista.

Por un lado, la selección española estrena su segunda estrella en territorio nacional midiéndose a Croacia en el estadio de Nervión. Los de Luis de la Fuente se presentarán en la capital hispalense para la disputa de la primera jornada de la UEFA Nations League, y el partido se disputa el martes 29 de septiembre a las 20.45 horas.

Por último, esa misma semana volverán a abrirse las puertas de la Bombonera de Nervión. El viernes 2 de octubre se celebra el XV Trofeo Antonio Puerta, con un partido amistoso ante el Aston Villa de Unai Emery, que dará comienzo a las 20.30 horas.