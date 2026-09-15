Luis García Plaza la echa al suelo: "El equipo tiene que crecer, le faltan bastantes cosas todavía"
El madrileño analiza en la previa el partido ante el Deportivo en la primera jornada intersemanal
Luis García Plaza y la oportunidad que el fútbol le da
El Sevilla FC quiere seguir confirmando su buen arranque de temporada este miércoles en Riazor, un estadio histórico al que regresa ocho años después para medirse a la revelación de LALIGA EA SPORTS 2026/27 hasta el momento, un RC Deportivo de La Coruña que está sorprendiendo a propios, extraños y también a Luis García Plaza.
Así lo valoró el míster en la rueda de prensa previa al partido ante los gallegos, celebrada este martes en la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. “El grupo está bien, con muchas ganas, es lógico. El arranque ha sido bueno, cuando estás en positivo se nota la alegría y la confianza, pero cada partido es una historia. El rival está invicto, haciendo las cosas muy bien, y para mí tiene como cuatro puntos que hay que analizar. Primero es un recién ascendido, pero con musculo económico que no tiene nada que ver, han invertido dinero con ampliación de capital. A partir de ahí, la dirección deportiva ha hecho un trabajo buenísimo, ha firmado buenos jugadores; el trabajo del míster. Cuando un tío asciende le doy mucho valor, porque lo sé, he ascendido a tres y sé que son temporadas exigentes. Después, los jugadores que han venido están comprometidos, el caso es el de su estrella. Son cuatro puntos importantes. Hay que hacerlos buenos, es un equipo muy a tener en cuenta, con muchos registros, una afición ilusionada con la vuelta, han tocado mucho barro y llegó a estar en Primera RFEF. Un partido precioso entre dos equipos que están bien. No es un recién ascendido normal, sino con poder y las cosas bien hechas”, desgranaba.
Luis García Plaza se hace depositario de la ilusión del sevillismo, que le acompañará en un desplazamiento importante en Riazor pese a la distancia y que el partido se juegue en día laborable. “La gente está ilusionada y nosotros muy felices de que estén así. Agradecer el esfuerzo, no podemos prometer que ganemos o empatemos, pero sí que se van a dejar la vida. La afición sabe cuándo un equipo está dando el máximo y este equipo lo está dando desde hace un tiempo. Ojalá les podamos brindar la victoria y nos anima a seguir con esta línea de trabajo”.
Eso sí, espera que su Sevilla siga creciendo en determinados aspectos del juego. “Los inicios de liga son peculiares todos, se juegan tres jornadas con el mercado abierto, equipos que empiezan mal refuerzan. Nosotros empezamos bien, pero el equipo tiene que crecer. No significa que ganes. Crecer en coger automatismos, crecer todavía en lo que quiero de él. Le faltan bastantes cosas todavía. Este año vamos atrasados con otros equipos que llevan tiempo con el mismo entrenador, que saben a qué juegan desde el principio. Espero que el equipo mejore en muchos aspectos”.
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Fabio Cardoso. “Cuando pasó un tiempo y terminó el mercado lo normal es que entrenara. Sabe su situación, que tiene que encontrar una salida y que no contamos con él. Pero si no la encuentra, es jugador del Sevilla a todos los efectos. Cuando vas de cara con la gente, es un chico excepcional, tomas una decisión deportiva que te duele. Ya sabe que no contamos con él y que tiene que encontrar una salida”.
Presión alta. “Es mi idea de juego siempre. Ir a buscar los partidos y estar en campo contrario, hay veces que no lo podemos conseguir y eso lleva sus riesgos. Demuestra el hambre que tienen los sitios, si en ese aspecto somos de los mejores refleja el carácter del equipo”.
Los rigores del calendario. “De viernes a miércoles no hay problema. Están todos perfectos, no hay que hacer rotaciones obligadas, los que jueguen serán decisión mía. Después del miércoles veremos, si alguno tiene un pequeño riesgo de lesión, no va a jugar. Por mí, todos, si el equipo está bien repetiremos mucha gente. Para este partido hemos recuperado de sobra sobrados”.
La labor de Hidalgo. “Antonio tiene muy bien trabajado al equipo, en su estilo. Cada entrenador lo más importante es ver a un equipo que sepa cómo juega, con sus defectos y virtudes. Van corrigiendo mucho según va el partido. Cambian la estructura en ataque y en defensa. No vamos adaptando un poco a los partidos, el trabajo del míster es muy bueno y tienen varios registros. Lo han hecho muy bien todos”.
Centrales. “A Marcao le queda tiempo. Hasta que no pase el parón, está por delante que juegue Juan o Iker, necesita al menos dos o tres semanas más de entrenamiento para participar. Puede jugar nada, un poquito, a lo mejor sí, pero tiene que ser un recurso”.
Mejoría arriba. “A veces haces una acción bien u otra mal. Incluso Messi ha fallado penaltis. Dentro del trabajo que hicieron, nadie estuvo inspirado en ese pase, en ese toque, pero el partido fue muy completo. A lo mejor jugamos peor en Riazor y los que juegan arriba te ganan el partido”.
Nico Guillén. “La entrada de Fofa le iba a restar minutos. Tiene un potencial enorme. Uno de los damnificados es Nico, pero también Guridi, Kocho o Luci. Llegó un jugador que no pensábamos que podíamos tener, por la gran gestión de Jose y el presi. Si alguien ha demostrado que no tiene miedo a ponerlo soy yo. Si lo necesitamos va a venir. Es joven, tiene que hacer lo que hizo el otro día, tenemos puestas mucha confianza en él, lo he demostrado en poco tiempo. Pero si alabamos el fichaje de Fofa no podemos echar de menos a Nico, porque entonces nos contradecimos. Todos van a perder minutos”.
Defensa. “El recibir pocos goles, a veces hay partidos que te meten tres goles y te tiran cuatro, y otros que te tiran diez y no te meten ninguno. Todos los equipos, de una manera u otra, tenemos nuestras armas para intentar recibir y que te creen lo mínimo. Te van a crear ocasiones, esto es Primera. A veces hay calidad o jugadas incontrolables. Es la base para cualquier equipo, no para nosotros”.
Rubén Vargas. “Está pendiente de evolución, ha ido a que le vean. Creemos que va bien, que esas tres semanas que se va a parar la liga va a tener que hacer una pretemporada para estar. Si todo va como esperamos, para la vuelta del parón estará disponible. Creo”.
Polémica. “Tenemos que saber que en una liga larga hay decisiones que te favorecen y que te quitan. La que se montó en Bilbao, que no digo que no tuvieran razón, por una jugada puntual. Nosotros nos hemos quedado dos partidos con diez y uno lo hemos ganado y otro empatado, aunque lo normal es que pierdas. Podrían haber pitado, sobre todo en la de Castrín, pero son decisiones que toman y hay que respetarlas. El día del Atlético el penalti a Kike y el otro día los dos penaltis son para mí, al menos una”.
Balón parado. “Entre los dos delanteros y los centrocampistas no tiene que ver con jugar en casa o fuera. Me gusta jugar con dos delanteros, pero no significa ser más ofensivos, pero la llegada de Fofa nos permite tener un centro del campo con tres. No lo voy a decir, yo lo tengo claro, pero podemos elegir”.
Correia. “Los jugadores necesitan adaptación y empezó de menos a más. Ni Lucas ni nadie arriba estuvo al mejor nivel. No hay que dar más importancia, las cosas hay que juzgarlas con tiempo, el estuvo al nivel de los demás. Menos acertado al inicio, pero me gustó como se rehízo, como Sangante en el primer partido. Contento con todos”.