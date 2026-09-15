Basilio García Sevilla, 15 SEP 2026 - 09:53h.

El suizo tiene unas molestias en la rodilla que le impiden rendir al cien por cien

Lesión de Rubén Vargas: qué tiene, parte médico y tiempo estimado de baja en el Sevilla FC

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Luis García Plaza tiene desde el 1 de septiembre una plantilla compensada pero que, en todo caso, no deja de ser corta. Hay jugadores que no cuentan y otros con los que le gustaría contar pero que no están disponibles. Es el caso inequívoco de Rubén Vargas, llamado a ser uno de los mejores jugadores del Sevilla FC, pero que tiene unas molestias en la rodilla que le han dejado fuera de juego en el inicio de la temporada.

No ha sido un verano fácil para él, aunque sí que destacó con Suiza en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. De hecho fue, junto al ya traspasado Djibril Sow, el sevillista que más lejos llegó en la cita norteamericana. Dos goles, una asistencia y participación en todos los partidos pese a que llegó con molestias, moneda común en su carrera.

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Y esos problemas físicos le están afectando ahora en el Sevilla. La imagen del suizo montado en una bicicleta durante los entrenamientos ha sido de las más comentadas del verano. Entre expectante por si llegaba un traspaso y cauteloso por su estado físico, García Plaza sólo lo alineó 20 minutos en el debut liguero ante el Rayo Vallecano, no ha ido convocado.

Lo cierto es que Olympiacos nunca llegó a ir en serio a por el suizo, ofreció ocho millones de euros, el Sevilla pedía 15, y jamás hubo una contraoferta que se acercara a las cifras demandadas en Nervión. La dirección deportiva de José Ignacio Navarro era consciente de que una salida de Vargas abriría un hueco importante en el límite salarial y las posibilidades de reforzar el equipo aumentarían, pero también tenían claro que no iban a regalar al jugador.

Sus problemas en la rodilla

Ahora, el plan con Rubén Vargas es recuperarlo cuanto antes para la causa. El jugador no está lesionado, pero sí que no se encuentra al cien por cien y está recibiendo distintas opiniones sobre el motivo que causa esas molestias en la rodilla. Ha sido explorado en Sevilla, también en Madrid la pasada semana y en los próximos días lo será por un médico de su confianza. Cabe recordar que la primera vez que cayó lesionado, a las pocas semanas de llegar a Nervión, ya se desplazó a Alemania para ser evaluado.

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El Sevilla anda algo cojo en la posición de extremo. Miguel Sierra es el titularísimo hasta ahora, pero García Plaza no tiene claro a quien alinear en el otro costado. Las sensaciones con Félix Correia en el debut no fueron las mejores y Chidera Ejuke aporta más saliendo desde el banquillo. Alfon iba a jugar ante el Valencia, pero el gol de Juan Iglesias cambió los planes de García Plaza, mientras que Julio Díaz jugando como extremo es solo un plan de emergencia.

La personalidad de Rubén Vargas y la forma que tiene de afrontar los problemas físicos invitan a la prudencia en el club, y la idea es que se tome las tres semanas de parón como una especie de pretemporada para ponerse a punto. Cabe esperar, no obstante, que Suiza no lo convoque para sus próximos encuentros y quiera que los médicos valoren in situ su estado. El Sevilla y García Plaza le esperan para sacarle todo el rendimiento posible.