Basilio García Sevilla, 19 SEP 2026 - 23:00h.

Analizamos las actuaciones individuales de los hombres de Luis García Plaza

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El Sevilla FC ha mostrado una buena cara ante un rival imponente como el FC Barcelona. Le compitió de tú a tú durante más de la mitad del partido, pero la inmensa calidad del ataque blaugrana, con hat-trick de Raphinha, se impuso como todos esperaban. La grada despidió con aplausos a un equipo al que comprende, le representa y le ilusiona.

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores sevillistas en el duelo ante los culés.

Odysseas (5): Paradón a Lamine nada más comenzar, el Barcelona no fue un vendaval pero el clarividente Raphinha sí que llegó a ponerse de gol con no demasiada oposición. Otra buena intervención al final en una falta lateral sacada por Dani Olmo.

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Juan Iglesias (5): Aunque sea una opción que juegue de central, para él y para el equipo es mucho más provechoso que ocupe el lateral derecho. Se repitió la jugada del gol de Valencia, pero remató sin fe en una jugada que habría tenido que determinar la tecnología del fuera de juego semiautomático.

Sangante (4): Raphinha lo rompió en la jugada del empate y le comió la tostada en el segundo. Salió en las fotos una vez más y no acabó el partido. Ahora mismo está por detrás de Salas y Castrín.

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Andrés Castrín (6): Si juegas de central contra el FC Barcelona, tu compañero es el que la forma en los goles, y tú haces un partido serio más, mereces un pelín más que un aprobado. Echó de menos a Kike, como todos.

Suazo (5): Era una papeleta enfrentarse a Lamine Yamal, a Fermín, a Cancelo y también cuando Raphinha se descolgaba por allí. Quizá en el tercer gol debió ser más inteligente y dar un paso adelante ante la velocidad del brasileño. Demasiados pases perdidos en un partido así.

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Kochorashvili (5): Demasiado precipitado en ocasiones, debe calmar su nervio cuando el partido lo necesita.

Agoumé (6): Impresionante su servicio a Correia en la jugada del 1-0, muy bien en la primera mitad, fue descendiendo el nivel cuando le dejaron sin Kocho y, sobre todo, sin Fofana. Aún así, su primer tramo de temporada es digno de mención.

Fofana (7): Primer gol con el Sevilla, robó, llegó y cabeceó. Es un jugador de alto nivel y lo contagia al equipo. Su asistencia a Correia antes del descanso evidencia que no le tocó en una tómbola el ser subcampeón del mundo con Francia. Estas tres semanas serán clave para ponerlo al 100% en lo físico.

Miguel Sierra (7): Se consagró con un partido lleno de descaro ante el Barça. No fue decisivo como otros días, pero no se equivoca y puso en aprietos a todo un campeón del mundo como Eric García. Otra jugada individual en la primera parte para recordar.

Félix Correia (5): Se estrenó como asistente con un magnífico centro a Fofana, tuvo el 2-1 en sus botas dos veces antes del descanso, pero una incomprensible pérdida suya ante Lamine propició la jugada del 1-2. Fue de más a menos y volvió a dejar dudas en Nervión. García Plaza le sacó del campo antes de que el runrún fuera a mayores.

Robbie Ure (5): Hace bien todo lo que tiene que hacer un ‘9’, pero le sigue faltando el gol. Encomiable su esfuerzo durante todo el partido ante un rival duro y en unas condiciones meteorológicas que se le hacen complicadas.

Suplentes

Ejuke (4): No aportó prácticamente nada en su media hora de juego. Cancelo no tuvo demasiados problemas para contenerle y su desorden táctico no ayuda ante rivales así.

Carmona (5): No estuvo implicado en la jugada del 1-3, pero éste llegó justo después de que saliera al campo. Con sus cosas y con Adeyemi enfrente.

Isaac Romero (4): No entendió nada de lo que pasó a su alrededor. Un tirito desviado al final para al menos dejar constancia de que estaba.

Alfon (5): Al menos estiró al equipo y le dio verticalidad en los momentos más grises. Falto de chispa tras no haber hecho la pretemporada. Si se quiere sumar, estas tres semanas serán clave.

Guridi (4): Posiblemente sus peores minutos en el Sevilla. Aunque era ya en el tiempo de la basura.

Entrenador

Luis García Plaza (5): Con lo visto hasta el descanso, el sevillismo quedó conforme. El equipo le plantó cara al Barcelona hasta que la inmensa calidad de Raphinha y Lamine decidieron el partido. Hasta entonces, el Sevilla no solo se puso primero por delante, sino que estuvo a punto de hacerlo por segunda vez con ocasiones claras. Ahí está la diferencia. El buen planteamiento ‘se lo cargaron’ los goles de un rival mucho mejor, por detrás en el marcador desguarneció el centro del campo y ahí el Barça fue más cómodo. Se marcha quinto al parón con solo dos derrotas ante dos de los tres grandes.