Joaquín Anduro 19 SEP 2026 - 22:58h.

Así jugaron los de Hansi Flick frente al Barcelona

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El FC Barcelona se llevó el triunfo de su visita al Sánchez-Pizjuán con un 1-3 en el que la estrella fue de nuevo Raphinha, que marcó un hat-trick para elevar su cuenta a 14 goles en ocho partidos jugando como delantero centro. Dos de ellos llegaron con asistencias de Lamine Yamal, que se encaró con la afición del Sevilla, y otro con pase de Christensen, que terminó entre lágrimas por una nueva lesión.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto azulgrana en la jornada 7 de LALIGA EA Sports.

Dominik Livakovic [5]: Cumplió en su debut con el Barça el guardameta croata sin poder hacer nada en el tanto de Fofana y sumando dos paradas no demasiado complicadas.

Eric García [4]: No estuvo bien el zaguero, que pasará a ser lateral derecho también en la Selección Española, en un encuentro en el que Félix Correia le creó demasiados problemas, incluyendo la jugada del tanto local.

Pau Cubarsí [7]: De menos a más el central catalán, ya que Fofana le ganó la partida en el 1-0 y, desde ahí, fue creciendo tanto en los duelos con Robbie Ure como a la hora de sacar la pelota.

Andreas Christensen [7]: Le dio a Raphinha la asistencia del 1-1 con un gran pase para romper líneas dentro de un encuentro en el que el danés mostró un gran nivel defensivo incluso a la hora de salir de su posición antes de marcharse lesionado entre lágrimas.

Joao Cancelo [6]: Muy incisivo como siempre en la parcela ofensiva a pesar de que, en defensa, sufrió por momentos con Miguel Sierra.

Rodri Hernández [8]: Cada vez más cómodo en el esquema del Barcelona con una primera parte mejor que la segunda, en la que cedió protagonismo a Pedri para ocupar un rol en el que también juega a placer. Evitó un gol de Correia tras el taconazo de Fofana.

Pedri González [7]: Completó una mala primera parte con balón más allá de su trabajo defensivo pero dio un paso adelante en la segunda mitad para cobrar protagonismo y el Barça lo notó para tener más fluidez.

Fermín López [8]: Generador de ocasiones con sus movimientos con y sin balón rondando la frontal del área aunque le faltó quizás un punto más de verticalidad para mirar hacia la portería rival.

Lamine Yamal [9]: Tras rozar un golazo que Vlachodimos mandó al palo, se picó con la grada del Sánchez-Pizjuán y estuvo fue lo que necesitaba para sacar su mejor repertorio de regates y, pese a que no pudo marcar, se lució con dos asistencias.

Anthony Gordon [4]: No estuvo fino en esta ocasión el futbolista inglés, que apenas pudo inquietar desde la banda izquierda y no siempre logró entenderse con Joao Cancelo a la hora de repartirse los espacios. Perdonó una doble ocasión clara.

Raphinha [10]: El mejor futbolista del mundo en este arranque de temporada. El brasileño anotó tres goles de puro delantero centro en el choque en el Sánchez-Pizjuán con una jugada personal, un cabezazo y una picadita ante Vlachodimos además de tener un tiro al palo que hubiera sido gol olímpico. Y, por si fuera poco, es el primero siempre en la presión.

Sustituciones de Hansi Flick en el Sevilla-Barcelona

Gerard Martín [7]: No notó la falta de calentamiento al tener que entrar por la lesión de Christensen y cuajó una sólida actuación ante un Sevilla que ya no inquietó con él sobre el campo.

Dani Olmo [7]: El egarense le dio al Barça una marcha más para evitar relajaciones ya con 1-3 en el marcador y Vlachodimos evitó su golazo de falta directa.

Karim Adeyemi [7]: Siempre inquieta el futbolista alemán, que aportó desequilibrio por banda izquierda e incluso tuvo una ocasión clara que le sacó Vlachodimos.

Marc Bernal [-]: Ayudó el centrocampista a cerrar el partido con su entrada en el tramo final.

Gabriel Jesús [-]: Le puso ganas e intensidad el brasileño en los apenas 10 minutos que tuvo sobre el campo.